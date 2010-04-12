RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 199200201202>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:36

  sani_2012 написав:
  Перес де Куэльяр написав:До поки немає ДС тут буде сміття, можна навіть і не читати гілку.

Я понял , а когда ДС будет ?

*Відправлено з Чату

ушел на обед
Последнее посещение:Вт 08 янв, 2019 13:13
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2209
З нами з: 03.12.14
Подякував: 238 раз.
Подякували: 279 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:40

  freeze написав:
  juristkostya написав:Поэтому, все стенания, что, мол, олигархи, крупный бизнес не платят налогов - заведомая глупость. Если прибыль ещё можно законно оптимизировать, то уклонение от НДФЛ/ВС - заведомое и очень дорогое нарушение.


Тут наверное речь идет о том, что в процентном отношении к получаемой прибыли-доходу-обороту условный мелкий ФОП даже на едином налоге платит значительно больше, чем крупный бизнес.

это сугубо методологический вопрос.
Когда налоговик отчитывается о состоянии дел во вверенном ему районе, он оперирует показателями "налоговой нагрузки" по НДС и прибыли как основополагающими. И, действительно, когда предприятие на общей системе платит налога на прибыль 0,1% от оборота - это как бы мало.
При этом суммы, уплаченные как бы "за наёмных работников" в виде НДФЛ, ВС, ЕСВ - игнорируются.
Что, как мы уже разобрались, глубоко неправильно и искажает картину налоговой нагрузки на бизнес.
juristkostya
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:43

  vitaliian написав:.........
4. социальная защита вы о чём, отпуск и оплачиваемый больничный? у ФОПа отпуск может быть любой длительности, а на заводской "больничный" насморк не вылечить.
....

Отпуск может быть любой длительности - только никто не оплатит. :)
А насчёт больничного Вы не правы. У меня друг получил инфаркт в прошлом году - больничный и прочие соцльготы очень помогли (он наёмный работник).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 3292 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:45

  vitaliian написав:
  Faceless написав:ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах


11000 з/п бюджетнику и ФОПу это не одно и тоже. ФОП сам создаёт себе рабочее место (бюджетнику его создают за счёт бюджета), ФОП приносит пользу (иначе ему 5 копеек не заработать), некоторые бюджетники приносят пользу но львиная масса это кабинетные статисты или тыловые силовики, например таможенники, менты, сбушники.

ФОП помимо тех 11000 (что он тратит на себя и семью) даёт работу десятку честных поставщиков (без купленных тендеров), бюджетник тратит только на себя, а то что тратится на обеспечение бюджетника (мебель, канцтовары, оргтехника, одежда) поставляется "своими" людьми или монополиями.

Если ФОП развивает экономику, то бюджетник её убивает (не производя ничего, являясь основным инструментом коррупции).
почему вы взяли в пример бюджетников ? что работая в частной фирме по найму нельзя платить налоги с зарплаты ? :shock: как минимум во всех фирмах платят налог с минималки , а в особо крупных со всей зарплаты ( вся зарплата белая) .
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
Повідомлень: 510
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1041 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:47

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Слесарь, сварщик и т.д. несколько другие работы, чем названные Вами вначале.

я изначально писал о менее квалифицированных, таких как машинист котельной. Это 10т.
Слесарь, и, тем более, классный сварщик - существенно выше.
Инженер по охране труда (если знающий) - от 30т.

Что касается заправщиков, то да, оклад меньше.
Но есть бонусы за объём реализации, есть доплата за переработку (сменщик заболел и т.п.) - в итоге 10т в месяц на руки люди стабильно получают.
juristkostya
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:51

  bamper написав:а некоторые еще и думать головой совсем разучились...
мой изначальный призыв был "начните с лампочки"... продолжать надо не заменой теплотрасс, а изменением мышления. хотя тупоумие большинства отвечавших здесь показывает что их проще перезачать чем перевоспитать...

:D
Это Вы так об участниках финфорума, вступивших с Вами в дискуссию о разных способах решения проблемы!
А Вы ещё чего-то хотите (ожидаете)) от пересичного обывателя?!

Это ошибка.
Изменение мышления обывателя ... ожидайте.
У Вас наверное есть волшебная палочка))
Инструменты реализации своего волшебного решения Вы не предоставляете, заменив их некорректной оценкой оппонентов.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20797
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:51

  freeze написав:
  ЛАД написав:Разница в том, что за наёмного работника налоги фактически платит наниматель (во всяком случае, психологически это воспринимается именно так),


Да и фактически так, где вы видели наемного работника, который получил зарплату и пошел оплачивать с нее налоги.

Имел ввиду, что в расчётном листке наёмный работник всё же видит начисленную зарплату, к примеру, 10000, а к выдаче на руки - 8050. Т.е. вроде как он заплатил налоги гос-ву. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 3292 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:54

  dima_beleb написав:
  juristkostya написав:чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно:
1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск
2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п.
3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего

Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.

напомнило мне фильм. Вот отрывок. Смотреть с 3:30 минуты https://youtu.be/IBzvrv5JxVw

на самом деле если так считать в фирме где я работаю я совмещаю четыри должности, но почему-то сижу на одной зарплата и при заикании дать мне еще один оклад за бухгалтера мне предложили на выход с вещами , мотивировав тем что фирма мааааленькая и каждый должен делать ВСЕ , вот так фирма из по сути 3-х человек и пары удаленщиков на 1\4 ставки , вполне себе конкурирует с такими фирмами как rozetka.ua Эпицентр (Новая линия) мы у них как бельмо на глазу мы им мешаем и они на нас жалуются :mrgreen: и это на секунду не шутка. А мы на них жалуемся иногда :oops: . Недавно поставщики из за нас немного натянули розетку :lol: .
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
Повідомлень: 510
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1041 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:58

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Слесарь, сварщик и т.д. несколько другие работы, чем названные Вами вначале.

я изначально писал о менее квалифицированных, таких как машинист котельной. Это 10т.
Слесарь, и, тем более, классный сварщик - существенно выше.
Инженер по охране труда (если знающий) - от 30т.

Что касается заправщиков, то да, оклад меньше.
Но есть бонусы за объём реализации, есть доплата за переработку (сменщик заболел и т.п.) - в итоге 10т в месяц на руки люди стабильно получают.

Не знаю, с какими предприятиями Вы связаны, но по харьковским меркам это достаточно крутые предприятия. На большинстве таких зарплат нет.
О заправщиках (и других) - доплата за переработку это всё же не то. Мы говорим о нормальном трудовом графике и соответствующей зарплате. Если работать по 12 часов в день без выходных, то заработать, конечно, можно больше. Но, сами понимаете, это уже несколько другой разговор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 3292 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:02

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Разница в том, что за наёмного работника налоги фактически платит наниматель (во всяком случае, психологически это воспринимается именно так),


Да и фактически так, где вы видели наемного работника, который получил зарплату и пошел оплачивать с нее налоги.

Имел ввиду, что в расчётном листке наёмный работник всё же видит начисленную зарплату, к примеру, 10000, а к выдаче на руки - 8050. Т.е. вроде как он заплатил налоги гос-ву. :)


Для повышения самосознания наемных граждан, тогда можно было бы писать и более правдиво - 12350 грн заработал, а к выдаче на руки 8050 грн. ЕСВ и военный сбор тоже не по волшебной палочке выплачиваются.
Тогда бы почесал затылок наемный работник, ни фига себя я зарабатываю так много, а на руки получаю так мало, а что взамен этой дельты имею. Вот и сразу повысится требовательность и сознательность наемного работника, глядишь и потребует отчетика о тратах за уплаченные куда-то деньги.
freeze
4
 
Повідомлень: 9152
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2675 раз.
Подякували: 3678 раз.
 
Профіль
15
1
1
  #<1 ... 199200201202>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovan_prm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1417, 1418, 1419
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14186 1632459
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 12:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1391000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 260623
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21807)
13.01.2019 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.