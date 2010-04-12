Додано: Нед 13 січ, 2019 15:54

dima_beleb написав: juristkostya написав: чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно:

1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск

2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п.

3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего



Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся. чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно:1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п.3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующегоОрганизуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.

напомнило мне фильм. Вот отрывок. Смотреть с 3:30 минуты https://youtu.be/IBzvrv5JxVw напомнило мне фильм. Вот отрывок. Смотреть с 3:30 минуты

на самом деле если так считать в фирме где я работаю я совмещаю четыри должности, но почему-то сижу на одной зарплата и при заикании дать мне еще один оклад за бухгалтера мне предложили на выход с вещами , мотивировав тем что фирма мааааленькая и каждый должен делать ВСЕ , вот так фирма из по сути 3-х человек и пары удаленщиков на 1\4 ставки , вполне себе конкурирует с такими фирмами как rozetka.ua Эпицентр (Новая линия) мы у них как бельмо на глазу мы им мешаем и они на нас жалуютсяи это на секунду не шутка. А мы на них жалуемся иногда. Недавно поставщики из за нас немного натянули розетку