juristkostya написав:Поэтому, все стенания, что, мол, олигархи, крупный бизнес не платят налогов - заведомая глупость. Если прибыль ещё можно законно оптимизировать, то уклонение от НДФЛ/ВС - заведомое и очень дорогое нарушение.
Тут наверное речь идет о том, что в процентном отношении к получаемой прибыли-доходу-обороту условный мелкий ФОП даже на едином налоге платит значительно больше, чем крупный бизнес.
это сугубо методологический вопрос. Когда налоговик отчитывается о состоянии дел во вверенном ему районе, он оперирует показателями "налоговой нагрузки" по НДС и прибыли как основополагающими. И, действительно, когда предприятие на общей системе платит налога на прибыль 0,1% от оборота - это как бы мало. При этом суммы, уплаченные как бы "за наёмных работников" в виде НДФЛ, ВС, ЕСВ - игнорируются. Что, как мы уже разобрались, глубоко неправильно и искажает картину налоговой нагрузки на бизнес.
vitaliian написав:......... 4. социальная защита вы о чём, отпуск и оплачиваемый больничный? у ФОПа отпуск может быть любой длительности, а на заводской "больничный" насморк не вылечить. ....
Отпуск может быть любой длительности - только никто не оплатит. А насчёт больничного Вы не правы. У меня друг получил инфаркт в прошлом году - больничный и прочие соцльготы очень помогли (он наёмный работник).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Faceless написав:ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах
11000 з/п бюджетнику и ФОПу это не одно и тоже. ФОП сам создаёт себе рабочее место (бюджетнику его создают за счёт бюджета), ФОП приносит пользу (иначе ему 5 копеек не заработать), некоторые бюджетники приносят пользу но львиная масса это кабинетные статисты или тыловые силовики, например таможенники, менты, сбушники.
ФОП помимо тех 11000 (что он тратит на себя и семью) даёт работу десятку честных поставщиков (без купленных тендеров), бюджетник тратит только на себя, а то что тратится на обеспечение бюджетника (мебель, канцтовары, оргтехника, одежда) поставляется "своими" людьми или монополиями.
Если ФОП развивает экономику, то бюджетник её убивает (не производя ничего, являясь основным инструментом коррупции).
почему вы взяли в пример бюджетников ? что работая в частной фирме по найму нельзя платить налоги с зарплаты ? как минимум во всех фирмах платят налог с минималки , а в особо крупных со всей зарплаты ( вся зарплата белая) .
bamper написав:а некоторые еще и думать головой совсем разучились... мой изначальный призыв был "начните с лампочки"... продолжать надо не заменой теплотрасс, а изменением мышления. хотя тупоумие большинства отвечавших здесь показывает что их проще перезачать чем перевоспитать...
Это Вы так об участниках финфорума, вступивших с Вами в дискуссию о разных способах решения проблемы! А Вы ещё чего-то хотите (ожидаете)) от пересичного обывателя?!
Это ошибка. Изменение мышления обывателя ... ожидайте. У Вас наверное есть волшебная палочка)) Инструменты реализации своего волшебного решения Вы не предоставляете, заменив их некорректной оценкой оппонентов.
juristkostya написав:чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно: 1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск 2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п. 3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего
Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.
на самом деле если так считать в фирме где я работаю я совмещаю четыри должности, но почему-то сижу на одной зарплата и при заикании дать мне еще один оклад за бухгалтера мне предложили на выход с вещами , мотивировав тем что фирма мааааленькая и каждый должен делать ВСЕ , вот так фирма из по сути 3-х человек и пары удаленщиков на 1\4 ставки , вполне себе конкурирует с такими фирмами как rozetka.ua Эпицентр (Новая линия) мы у них как бельмо на глазу мы им мешаем и они на нас жалуются и это на секунду не шутка. А мы на них жалуемся иногда . Недавно поставщики из за нас немного натянули розетку .
ЛАД написав:Слесарь, сварщик и т.д. несколько другие работы, чем названные Вами вначале.
я изначально писал о менее квалифицированных, таких как машинист котельной. Это 10т. Слесарь, и, тем более, классный сварщик - существенно выше. Инженер по охране труда (если знающий) - от 30т.
Что касается заправщиков, то да, оклад меньше. Но есть бонусы за объём реализации, есть доплата за переработку (сменщик заболел и т.п.) - в итоге 10т в месяц на руки люди стабильно получают.
Не знаю, с какими предприятиями Вы связаны, но по харьковским меркам это достаточно крутые предприятия. На большинстве таких зарплат нет. О заправщиках (и других) - доплата за переработку это всё же не то. Мы говорим о нормальном трудовом графике и соответствующей зарплате. Если работать по 12 часов в день без выходных, то заработать, конечно, можно больше. Но, сами понимаете, это уже несколько другой разговор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Разница в том, что за наёмного работника налоги фактически платит наниматель (во всяком случае, психологически это воспринимается именно так),
Да и фактически так, где вы видели наемного работника, который получил зарплату и пошел оплачивать с нее налоги.
Имел ввиду, что в расчётном листке наёмный работник всё же видит начисленную зарплату, к примеру, 10000, а к выдаче на руки - 8050. Т.е. вроде как он заплатил налоги гос-ву.
Для повышения самосознания наемных граждан, тогда можно было бы писать и более правдиво - 12350 грн заработал, а к выдаче на руки 8050 грн. ЕСВ и военный сбор тоже не по волшебной палочке выплачиваются. Тогда бы почесал затылок наемный работник, ни фига себя я зарабатываю так много, а на руки получаю так мало, а что взамен этой дельты имею. Вот и сразу повысится требовательность и сознательность наемного работника, глядишь и потребует отчетика о тратах за уплаченные куда-то деньги.