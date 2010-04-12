RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 199200201202

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:04

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:а ФОП отдаёт свои заработанные деньги. И не имеет многих льгот, кот. есть у наёмных работников, например, больничный.

Вы удивитесь, но ФОП тоже может оформить больничный и получить выплаты из соответствующего фонда, просто бюрократия ляжет на его плечи.
Другое дело, что сумма, при оплате ЕСВ с минималки, будет настолько мизерной, что не будет стоить потраченной на оформление бумаги. Но оплата ЕСВ с минималки - это сознательное решение каждого отдельного ФОП, который выбирает минимально возможный платеж. Законом предусмотрена возможность самостоятельно определять сумму ЕСВ. Есть ограничение по максимальной сумме, которая соответствует таковой для наемного работника. Т.о. ФОП имеет все возможности обеспечить себе пенсию, больничные и все остальные блага, предусмотренные социальным страхованием. Разница только в том, что нет обязаловки.
То, что мы этого не делаем - это проблема исключительно нашего сознания и недоверия к государственным институтам.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3516
З нами з: 02.09.15
Подякував: 873 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:10

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Слесарь, сварщик и т.д. несколько другие работы, чем названные Вами вначале.

я изначально писал о менее квалифицированных, таких как машинист котельной. Это 10т.
Слесарь, и, тем более, классный сварщик - существенно выше.
Инженер по охране труда (если знающий) - от 30т.

Что касается заправщиков, то да, оклад меньше.
Но есть бонусы за объём реализации, есть доплата за переработку (сменщик заболел и т.п.) - в итоге 10т в месяц на руки люди стабильно получают.

Не знаю, с какими предприятиями Вы связаны, но по харьковским меркам это достаточно крутые предприятия. На большинстве таких зарплат нет.
О заправщиках (и других) - доплата за переработку это всё же не то. Мы говорим о нормальном трудовом графике и соответствующей зарплате. Если работать по 12 часов в день без выходных, то заработать, конечно, можно больше. Но, сами понимаете, это уже несколько другой разговор.

1. по рабочим
долго имели проблему с текучкой кадров. Когда вышли на указанные з.п. + медстраховка за счёт фирмы - только-только снизили текучку до приемлемого уровня. Т.е., это вполне среднерыночные величины. Не более того.
И то с кадрами квалификации выше средней большие проблемы. Чтобы вы понимали картину, скажу, что главного инженера и инженера по охране труда не можем найти уже с полгода.

2. по заправщикам
подмена отсутствующего сменщика при условии соответствующей доплаты - это стандартная ситуация, предусмотренная КЗоТ. С советских времён в этом вопросе ничего не поменялось, так что "эксплуатации человека человеком" я тут не вижу.
Кроме того, работа сменами сутки через трое даёт человеку возможность подрабатывать. Как правило, городские пацаны подтаксовывают между сменами, а сельские жители имеют возможность заниматься своими теплицами, с которых имеют как минимум не меньше, чем от работодателя.
juristkostya
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:11

  yama написав:вполне себе конкурирует с такими фирмами как rozetka.ua Эпицентр (Новая линия) мы у них как бельмо на глазу мы им мешаем и они на нас жалуются и это на секунду не шутка.


Эта известная тема, когда на товар по закупочной цене в 2000 грн, Эпицентр и крупные сети ставят розничную цену в 4000 грн, а потом начинают зудить и жаловаться поставщикам, что какой-то мелкий ФОП продает его за 3000 грн. Я представляю, если бы не было мелкого бизнеса, то Эпицентр бы легко и 5000 грн закатал бы на ценник.
freeze
4
 
Повідомлень: 9152
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2675 раз.
Подякували: 3678 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:в фирме где я работаю я совмещаю четыри должности, но почему-то сижу на одной зарплата и при заикании дать мне еще один оклад за бухгалтера мне предложили на выход с вещами
на заре моей карьеры я работал менеджером по продажам, менеджером по снабжению, водителем и экспедитором в одном лице. Причём по каждому направлению работы хватало, 2 командировки в неделю было как минимум. Получал среднюю по больнице зарплату 250$ суточные 2$ в сутки (чай с булочкой). Мой друг диспетчером по грузоперевозкам получал столько же. Попытки поговорить с начальством заканчивались стандартными соплями.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 06.04.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:28

  bamper написав: только почему-то при ОССБ кварплаты совсем другие (иногда в разы) ну и результат тоже резко отличается...
также и с налогами - вот мои 5% и не трогайте меня, делайте что хотите.
платили бы Вы 30-50% мышление было бы у Вас другое.
  bamper написав:каша в голове да и только...
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 23.05.14
Подякував: 310 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 199200201202
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovan_prm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1417, 1418, 1419
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14186 1632459
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 12:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1391000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 260623
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21807)
13.01.2019 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.