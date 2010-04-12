Додано: Нед 13 січ, 2019 16:31

Для повышения самосознания наемных граждан, тогда можно было бы писать и более правдиво - 12350 грн заработал, а к выдаче на руки 8050 грн. ЕСВ и военный сбор тоже не по волшебной палочке выплачиваются.

Вы удивитесь, но ФОП тоже может оформить больничный и получить выплаты из соответствующего фонда, просто бюрократия ляжет на его плечи.

.....

То, что мы этого не делаем - это проблема исключительно нашего сознания и недоверия к государственным институтам.

1. Не буду спорить, но повторю - Вы имеете дело с достаточно крутыми по харьковским меркам предприятиями. Что за предприятие (профиль)? А то, может, я к вам на работу пойду.(Шутка, но, как известно, в каждой шутке ... Надоело сидеть дома).2. Я говорил не об "эксплуатации человека человеком", а о нормальном трудовом режиме. Согласитесь, посвящать всю жизнь зарабатыванию денег на жизнь не совсем правильно. Не даром всегда боролись за 8-часовой раб. день.В общем да. Но по закону ЕСВ у нас выплачивает именно работодатель. Можно, конечно, изменить закон и переложить выплату на работника - от перемены мест слагаемых сумма, как известно, не изменяется.Но, думаю, это ничего особо не изменит. Работник обращает внимание на графу "сумма к выплате" и вряд ли начнёт требовать "отчетика о тратах за уплаченные куда-то деньги". Скорее, скажет как- отстаньте от меня со своей пенсией, дайте мне эти деньги сегодня.1. Не удивлюсь, знаю.2. К недоверию стоит добавить, что у очень многих ФОПов (вроде) нет лишних денег, чтобы тратить их на высокий ЕСВ.Хотя согласен, что недоверие, вероятно, важнее. Сам такой.