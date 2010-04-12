ЛАД написав:1. Не буду спорить, но повторю - Вы имеете дело с достаточно крутыми по харьковским меркам предприятиями. Что за предприятие (профиль)? А то, может, я к вам на работу пойду. (Шутка, но, как известно, в каждой шутке ... Надоело сидеть дома).
я говорю не о "профильных" для нашей фирмы специальностях, а о самых обычных. Именно эти люди постоянно уходили на более высокую з.п. Впрочем, см личку
ЛАД написав:2. Я говорил не об "эксплуатации человека человеком", а о нормальном трудовом режиме. Согласитесь, посвящать всю жизнь зарабатыванию денег на жизнь не совсем правильно. Не даром всегда боролись за 8-часовой раб. день.
НМВ, мы сейчас должны стремиться дать человеку заработать честным трудом. Ограждать его от перенапряжения уместно будет лет через 20. В конце концов, человек умственного труда, тот же инженер или юрист, продолжает думать о работе и когда уходит домой - и ничего страшного с ним не происходит
ЛАД написав:нет лишних денег, чтобы тратить их на высокий ЕСВ.
Денег лишних не бывает. Проблема в том, что мы считаем эти взносы лишними тратами. Сам такой Я уже начинаю понимать, что это не просто поборы, а вклад в будущее, которое может оказаться не вполне светлым. Но вкладывать пока не готов. Для наемных работников этот вклад сделан обязательным и возложен на работодателя, что призвано защитить работников от собственной жадности. Для ФОП, особенно единщика, определить разумный уровень обязательных отчислений не представляется возможным. Отчисления с оборота - явный перебор. Да и вполне логично предположить, что предприниматель - это следующая ступень финансовой эволюции обывателя, которая должна позволять взять на себя ответственность хотя бы за себя.
vovan_prm Вариант "читай выше" понятен и, как писАл, встречается весьма часто (гораздо чаще варианта успешной работы). О ЕСВ речь пошла в связи с постом Сибарита, где он писал о возможности выплаты ЕСВ не в минимальном, а в повышенном размере, чтобы уменьшив сегодняшние доходы, обеспечить в будущем повышенные больничные и пенсию (с достаточно сомнительными перспективами из-за возможных изменений законов).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
juristkostya написав:.... НМВ, мы сейчас должны стремиться дать человеку заработать честным трудом. Ограждать его от перенапряжения уместно будет лет через 20. В конце концов, человек умственного труда, тот же инженер или юрист, продолжает думать о работе и когда уходит домой - и ничего страшного с ним не происходит
За 8-часовой рабочий день боролись ещё до революции 1917. И это юыло одним из основных программных требований коммунистов и социалистов всех мастей. Хотите сказать, что сегодня мы живём хуже? Да, у работников умственного труда ситуация несколько другая. Даже в советские времена у инженеров был ненормированный раб. день и да, у меня бывало что работал на заводе далеко не по 8 часов. Но это были относительно короткие периоды и, уходя с работы, я вполне мог забыть о ней до завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
juristkostya написав:.... НМВ, мы сейчас должны стремиться дать человеку заработать честным трудом. Ограждать его от перенапряжения уместно будет лет через 20. В конце концов, человек умственного труда, тот же инженер или юрист, продолжает думать о работе и когда уходит домой - и ничего страшного с ним не происходит
За 8-часовой рабочий день боролись ещё до революции 1917. И это юыло одним из основных программных требований коммунистов и социалистов всех мастей. Хотите сказать, что сегодня мы живём хуже? Да, у работников умственного труда ситуация несколько другая. Даже в советские времена у инженеров был ненормированный раб. день и да, у меня бывало что работал на заводе далеко не по 8 часов. Но это были относительно короткие периоды и, уходя с работы, я вполне мог забыть о ней до завтра.
Не удивлюсь, если сейчас мы отстаём от Европы сильнее, чем Россия в 1917м