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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 201202203204205>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:53

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:1. Не буду спорить, но повторю - Вы имеете дело с достаточно крутыми по харьковским меркам предприятиями. Что за предприятие (профиль)? А то, может, я к вам на работу пойду. :) (Шутка, но, как известно, в каждой шутке ... Надоело сидеть дома).

я говорю не о "профильных" для нашей фирмы специальностях, а о самых обычных. Именно эти люди постоянно уходили на более высокую з.п.
Впрочем, см личку
  ЛАД написав:2. Я говорил не об "эксплуатации человека человеком", а о нормальном трудовом режиме. Согласитесь, посвящать всю жизнь зарабатыванию денег на жизнь не совсем правильно. Не даром всегда боролись за 8-часовой раб. день.

НМВ, мы сейчас должны стремиться дать человеку заработать честным трудом.
Ограждать его от перенапряжения уместно будет лет через 20. В конце концов, человек умственного труда, тот же инженер или юрист, продолжает думать о работе и когда уходит домой - и ничего страшного с ним не происходит :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:нет лишних денег, чтобы тратить их на высокий ЕСВ.

Денег лишних не бывает.
Проблема в том, что мы считаем эти взносы лишними тратами. Сам такой :)
Я уже начинаю понимать, что это не просто поборы, а вклад в будущее, которое может оказаться не вполне светлым. Но вкладывать пока не готов.
Для наемных работников этот вклад сделан обязательным и возложен на работодателя, что призвано защитить работников от собственной жадности. Для ФОП, особенно единщика, определить разумный уровень обязательных отчислений не представляется возможным. Отчисления с оборота - явный перебор. Да и вполне логично предположить, что предприниматель - это следующая ступень финансовой эволюции обывателя, которая должна позволять взять на себя ответственность хотя бы за себя.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:57

  vovan_prm написав:
  ЛАД написав: К недоверию стоит добавить, что у очень многих ФОПов (вроде Долярчика) нет лишних денег, чтобы тратить их на высокий ЕСВ.

У предпринимателя "нету денех" покрывать затратную часть?
Бросай "предпринимать" - иди работай!

Зачем сразу бросать? Можно перейти на другой товар или поменять торговое место на более "выгодное" или по-другому вести свой бизнес (масса вариантов).
fler
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:59

vovan_prm
Вариант "читай выше" понятен и, как писАл, встречается весьма часто (гораздо чаще варианта успешной работы).
О ЕСВ речь пошла в связи с постом Сибарита, где он писал о возможности выплаты ЕСВ не в минимальном, а в повышенном размере, чтобы уменьшив сегодняшние доходы, обеспечить в будущем повышенные больничные и пенсию (с достаточно сомнительными перспективами из-за возможных изменений законов).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:04

ЛАД Можно считать, что в целом, мы друг друга поняли.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:07

  yama написав:почему вы взяли в пример бюджетников?

потому, что ему так удобнее мотивировать минимальную налоговую нагрузку на себя-любимого.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:09

  juristkostya написав:....
НМВ, мы сейчас должны стремиться дать человеку заработать честным трудом.
Ограждать его от перенапряжения уместно будет лет через 20. В конце концов, человек умственного труда, тот же инженер или юрист, продолжает думать о работе и когда уходит домой - и ничего страшного с ним не происходит :-)

За 8-часовой рабочий день боролись ещё до революции 1917. И это юыло одним из основных программных требований коммунистов и социалистов всех мастей.
Хотите сказать, что сегодня мы живём хуже? :)
Да, у работников умственного труда ситуация несколько другая. Даже в советские времена у инженеров был ненормированный раб. день и да, у меня бывало что работал на заводе далеко не по 8 часов. Но это были относительно короткие периоды и, уходя с работы, я вполне мог забыть о ней до завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:11

  vovan_prm написав:У предпринимателя "нету денех" покрывать затратную часть?
Бросай "предпринимать" - иди работай!

ага, нет денег, расскажет он вам.
на "квартиру купить" - деньги есть.
а ЕСВ заплатить - денег нет.
так они и жили, всей страной...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:12

  vovan_prm написав:ЛАД Можно считать, что в целом, мы друг друга поняли.

Рад, что мы пришли к некоторому консенсусу.
И не только с Вами, но, как понимаю, со всеми участниками обсуждения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:14

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:....
НМВ, мы сейчас должны стремиться дать человеку заработать честным трудом.
Ограждать его от перенапряжения уместно будет лет через 20. В конце концов, человек умственного труда, тот же инженер или юрист, продолжает думать о работе и когда уходит домой - и ничего страшного с ним не происходит :-)

За 8-часовой рабочий день боролись ещё до революции 1917. И это юыло одним из основных программных требований коммунистов и социалистов всех мастей.
Хотите сказать, что сегодня мы живём хуже? :)
Да, у работников умственного труда ситуация несколько другая. Даже в советские времена у инженеров был ненормированный раб. день и да, у меня бывало что работал на заводе далеко не по 8 часов. Но это были относительно короткие периоды и, уходя с работы, я вполне мог забыть о ней до завтра.

Не удивлюсь, если сейчас мы отстаём от Европы сильнее, чем Россия в 1917м
juristkostya
 
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