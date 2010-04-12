Додано: Нед 13 січ, 2019 17:09

juristkostya написав: ....

НМВ, мы сейчас должны стремиться дать человеку заработать честным трудом.

Ограждать его от перенапряжения уместно будет лет через 20. В конце концов, человек умственного труда, тот же инженер или юрист, продолжает думать о работе и когда уходит домой - и ничего страшного с ним не происходит ....НМВ, мы сейчас должны стремиться дать человеку заработать честным трудом.Ограждать его от перенапряжения уместно будет лет через 20. В конце концов, человек умственного труда, тот же инженер или юрист, продолжает думать о работе и когда уходит домой - и ничего страшного с ним не происходит

За 8-часовой рабочий день боролись ещё до революции 1917. И это юыло одним из основных программных требований коммунистов и социалистов всех мастей.Хотите сказать, что сегодня мы живём хуже?Да, у работников умственного труда ситуация несколько другая. Даже в советские времена у инженеров был ненормированный раб. день и да, у меня бывало что работал на заводе далеко не по 8 часов. Но это были относительно короткие периоды и, уходя с работы, я вполне мог забыть о ней до завтра.