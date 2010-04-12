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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:18
Скільки робочих місць було створено за царювання цієї влади (бариг)?
3 чи 4 мільйони робочих місць було створено. Але не в Україні. В Поляндії, Кацапстані та інших. Це вирок. Наху .......йдіть з пляжу баригі довбані!
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Оленъ в kедах
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:23
Оленъ в kедах написав:
Скільки робочих місць було створено за царювання цієї влади (бариг)?
3 чи 4 мільйони робочих місць було створено. Але не в Україні. В Поляндії, Кацапстані та інших. Це вирок. Наху .......йдіть з пляжу баригі довбані!
ну так вы ж сами их привели ко власти, а тех кто кричал вам, что вы делаете глупость, Вы же сами называли их сепарами.
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dima_beleb
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:24
Сибарит
У меня уже
есть возможность сравнить варианты собственных накоплений и выплат государству на эти цели. Однако сравнить достаточно сложно. Поэтому сделать однозначный вывод не берусь, но всё же отмечу, что для меня
вроде бы лучше иметь собственные
накопления и возможность свободно распоряжаться ими. Особенно с учётом того, что расходы на пенс. обеспечение нацелены для человека на отдалённое будущее и связаны с возможными значительными изменениями законодательства. Не говоря уж о том, что не все доживают до пенсии и при этом собств. накопления хотя бы остаются детям, а гос. соцнакопления остаются гос-ву.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:25
Сибарит написав:
...Да и вполне логично предположить, что предприниматель - это следующая ступень финансовой эволюции обывателя, которая должна позволять взять на себя ответственность хотя бы за себя.
эта ступень позволяет многим дойти лишь до следующей парадигмы:
я зарабатываю, налогов плачу минимум, ЕСВ не плачу и вообще отказываюсь от пенсии (где подписать?).
купит пару квартир под аренду в черную.
завтра, когда прилетит черный лебедь и зарабатывать не получится, такой приймачок побежит в собес с криками: дайте денег герою труда, дайте субсидию, а потом на своей бл.яхе поедет перекрывать дороги, вместе с такими же пролетариями умственного труда.
вот и вся эволюция.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:28
ЛАД написав:Сибарит
У меня уже
есть возможность сравнить варианты собственных накоплений и выплат государству на эти цели. Однако сравнить достаточно сложно. Поэтому сделать однозначный вывод не берусь, но всё же отмечу, что для меня
вроде бы лучше иметь собственные
накопления и возможность свободно распоряжаться ими. Особенно с учётом того, что расходы на пенс. обеспечение нацелены для человека на отдалённое будущее и связаны с возможными значительными изменениями законодательства. Не говоря уж о том, что не все доживают до пенсии и при этом собств. накопления хотя бы остаются детям, а гос. соцнакопления остаются гос-ву.
А как вы защищаете свои накопления от обесценивания?
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dima_beleb
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:30
juristkostya написав:
....
Не удивлюсь, если сейчас мы отстаём от Европы сильнее, чем Россия в 1917м
Не берусь судить, отстаём ли мы "от Европы сильнее, чем Россия в 1917м", но то что уровень жизни выше, чем тогда, несомненно.
И Европа добилась своих результатов при 8-час. рабочем дне, а не за счёт 12-часового.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:31
dima_beleb написав: Оленъ в kедах написав:
Скільки робочих місць було створено за царювання цієї влади (бариг)?
3 чи 4 мільйони робочих місць було створено. Але не в Україні. В Поляндії, Кацапстані та інших. Це вирок. Наху .......йдіть з пляжу баригі довбані!
ну так вы ж сами их привели ко власти, а тех кто кричал вам, что вы делаете глупость, Вы же сами называли их сепарами.
Я ні за Януковича, ні за Вальцмана не голосував, на майдані не був. А найперший сепар- це той що краде під час війни - Барига Вальцман
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:34
Оленъ в kедах написав: dima_beleb написав: Оленъ в kедах написав:
Скільки робочих місць було створено за царювання цієї влади (бариг)?
3 чи 4 мільйони робочих місць було створено. Але не в Україні. В Поляндії, Кацапстані та інших. Це вирок. Наху .......йдіть з пляжу баригі довбані!
ну так вы ж сами их привели ко власти, а тех кто кричал вам, что вы делаете глупость, Вы же сами называли их сепарами.
Я ні за Януковича, ні за Вальцмана не голосував, на майдані не був. А найперший сепар- це той що краде під час війни - Барига Вальцман
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:37
Оленъ в kедах написав:
Я ні за Януковича, ні за Вальцмана не голосував, на майдані не був. А найперший сепар- це той що краде під час війни - Барига Вальцман
ни кто не прыгал на майдане, ни кто не ходил голосовать. А как ж все так получилось, что сейчас происходит?
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