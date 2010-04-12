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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 202203204205>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:18

Re: Валютный рынок в контексте

Скільки робочих місць було створено за царювання цієї влади (бариг)?
3 чи 4 мільйони робочих місць було створено. Але не в Україні. В Поляндії, Кацапстані та інших. Це вирок. Наху .......йдіть з пляжу баригі довбані!
Оленъ в kедах
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:23

  Оленъ в kедах написав:Скільки робочих місць було створено за царювання цієї влади (бариг)?
3 чи 4 мільйони робочих місць було створено. Але не в Україні. В Поляндії, Кацапстані та інших. Це вирок. Наху .......йдіть з пляжу баригі довбані!

ну так вы ж сами их привели ко власти, а тех кто кричал вам, что вы делаете глупость, Вы же сами называли их сепарами.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:24

Сибарит
У меня уже есть возможность сравнить варианты собственных накоплений и выплат государству на эти цели. Однако сравнить достаточно сложно. Поэтому сделать однозначный вывод не берусь, но всё же отмечу, что для меня вроде бы лучше иметь собственные накопления и возможность свободно распоряжаться ими. Особенно с учётом того, что расходы на пенс. обеспечение нацелены для человека на отдалённое будущее и связаны с возможными значительными изменениями законодательства. Не говоря уж о том, что не все доживают до пенсии и при этом собств. накопления хотя бы остаются детям, а гос. соцнакопления остаются гос-ву. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:25

  Сибарит написав:...Да и вполне логично предположить, что предприниматель - это следующая ступень финансовой эволюции обывателя, которая должна позволять взять на себя ответственность хотя бы за себя.

эта ступень позволяет многим дойти лишь до следующей парадигмы:
я зарабатываю, налогов плачу минимум, ЕСВ не плачу и вообще отказываюсь от пенсии (где подписать?).
купит пару квартир под аренду в черную.
завтра, когда прилетит черный лебедь и зарабатывать не получится, такой приймачок побежит в собес с криками: дайте денег герою труда, дайте субсидию, а потом на своей бл.яхе поедет перекрывать дороги, вместе с такими же пролетариями умственного труда.
вот и вся эволюция.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:28

  ЛАД написав:Сибарит
У меня уже есть возможность сравнить варианты собственных накоплений и выплат государству на эти цели. Однако сравнить достаточно сложно. Поэтому сделать однозначный вывод не берусь, но всё же отмечу, что для меня вроде бы лучше иметь собственные накопления и возможность свободно распоряжаться ими. Особенно с учётом того, что расходы на пенс. обеспечение нацелены для человека на отдалённое будущее и связаны с возможными значительными изменениями законодательства. Не говоря уж о том, что не все доживают до пенсии и при этом собств. накопления хотя бы остаются детям, а гос. соцнакопления остаются гос-ву. :)

А как вы защищаете свои накопления от обесценивания?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:30

  juristkostya написав:....
Не удивлюсь, если сейчас мы отстаём от Европы сильнее, чем Россия в 1917м

Не берусь судить, отстаём ли мы "от Европы сильнее, чем Россия в 1917м", но то что уровень жизни выше, чем тогда, несомненно.
И Европа добилась своих результатов при 8-час. рабочем дне, а не за счёт 12-часового. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:31

  dima_beleb написав:
  Оленъ в kедах написав:Скільки робочих місць було створено за царювання цієї влади (бариг)?
3 чи 4 мільйони робочих місць було створено. Але не в Україні. В Поляндії, Кацапстані та інших. Це вирок. Наху .......йдіть з пляжу баригі довбані!

ну так вы ж сами их привели ко власти, а тех кто кричал вам, что вы делаете глупость, Вы же сами называли их сепарами.

Я ні за Януковича, ні за Вальцмана не голосував, на майдані не був. А найперший сепар- це той що краде під час війни - Барига Вальцман :!:
Оленъ в kедах
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:34

  Оленъ в kедах написав:
  dima_beleb написав:
  Оленъ в kедах написав:Скільки робочих місць було створено за царювання цієї влади (бариг)?
3 чи 4 мільйони робочих місць було створено. Але не в Україні. В Поляндії, Кацапстані та інших. Це вирок. Наху .......йдіть з пляжу баригі довбані!

ну так вы ж сами их привели ко власти, а тех кто кричал вам, что вы делаете глупость, Вы же сами называли их сепарами.

Я ні за Януковича, ні за Вальцмана не голосував, на майдані не був. А найперший сепар- це той що краде під час війни - Барига Вальцман :!:

Так умиляет, когда боты друг с другом рубятся :twisted:
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:37

  Оленъ в kедах написав:Я ні за Януковича, ні за Вальцмана не голосував, на майдані не був. А найперший сепар- це той що краде під час війни - Барига Вальцман :!:

ни кто не прыгал на майдане, ни кто не ходил голосовать. А как ж все так получилось, что сейчас происходит?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:38

  vovan_prm написав:Так умиляет, когда боты друг с другом рубятся :twisted:

Ваван. узпакойся. 8)
dima_beleb
 
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