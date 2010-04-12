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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:41
dima_beleb написав:
.....
А как вы защищаете свои накопления от обесценивания?
Это вопрос сложный, и много бсуждался (-ется) на разных ветках.
В наших условиях, на мой взгляд, возм. варианты:
1. если есть возможность, вкладывать в бизнес,
2. депозиты,
3. недвижимость под аренду.
К сож., у нас отсутствует возможность вложений в акции и облигации (не ОВГЗ, да и ОВГЗ на длительный период тоже не годятся из-за девальваций). У нас это чисто спекулятивные инструменты.
P.s. А за Вальцман" я бы банил "за разжигание ...". Противно читать.
(Дима, это не к Вам).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 13 січ, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:45
vitaliian написав: yama написав:
в фирме где я работаю я совмещаю четыри должности, но почему-то сижу на одной зарплата и при заикании дать мне еще один оклад за бухгалтера мне предложили на выход с вещами
на заре моей карьеры я работал менеджером по продажам, менеджером по снабжению, водителем и экспедитором в одном лице. Причём по каждому направлению работы хватало, 2 командировки в неделю было как минимум. Получал среднюю по больнице зарплату 250$ суточные 2$ в сутки (чай с булочкой). Мой друг диспетчером по грузоперевозкам получал столько же. Попытки поговорить с начальством заканчивались стандартными соплями.
вот у меня почти так же, из за этого начал активно сидеть на ворк.юа рассылать резюме ибо три года таких же обещаний о светлом будущем... И моя лояльность к работодателю кончилась и то что он хороший парень мне уже маловато
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:46
ЛАД написав: dima_beleb написав:
.....
А как вы защищаете свои накопления от обесценивания?
Это вопрос сложный, и много бсуждался (-ется) на разных ветках.
В наших условиях, на мой взгляд, возм. варианты:
1. если есть возможность, вкладывать в бизнес,
2. депозиты,
3. недвижимость под аренду.
К сож., у нас отсутствует возможность вложений в акции и облигации (не ОВГЗ, да и ОВГЗ на длительный период тоже не годятся из-за девальваций). У нас это чисто спекулятивные инструменты.
первый пункт в развитых странах называется фондовым рынком
второй пункт сомнителен, так как банковский интерес меньше реальной инфляции
третий пункт. вся прибыль уйдет на ремонт после арендаторов. Да и цена на жилье зависит от общего уровня развития экономики гос.
А почему золото не рассматриваете как сохранение покупательной способности денег?!
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:58
ЛАД написав:
P.s. А за Вальцман" я бы банил "за разжигание ...". Противно читать.
(Дима, это не к Вам).
А що не так з "Вальцманом" ? Це прізвище його предків, нема чого стидатися
В мене нема претензій до його походження, чи до походження його побратима з Вінниці Гройсмана. Ці люди грабують країну в найтяжчий час, це не злодії, це мародери
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:59
Ходи на пісюн, боте вальцманівський. Володя поставить вас усіх раком, той що Зе
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:02
Хмельницкий, обменки светят зелень по 28 можно купить.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:04
Сьогодні о 18.15 на 112 каналі інтерв"ю з Пинзеником.
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