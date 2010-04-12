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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 203204205206207>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 151
1. Від 15 до 20%
26%
39
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:41

  dima_beleb написав:.....
А как вы защищаете свои накопления от обесценивания?

Это вопрос сложный, и много бсуждался (-ется) на разных ветках.
В наших условиях, на мой взгляд, возм. варианты:
1. если есть возможность, вкладывать в бизнес,
2. депозиты,
3. недвижимость под аренду.
К сож., у нас отсутствует возможность вложений в акции и облигации (не ОВГЗ, да и ОВГЗ на длительный период тоже не годятся из-за девальваций). У нас это чисто спекулятивные инструменты.

P.s. А за Вальцман" я бы банил "за разжигание ...". Противно читать.
(Дима, это не к Вам).
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 січ, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:45

  vitaliian написав:
  yama написав:в фирме где я работаю я совмещаю четыри должности, но почему-то сижу на одной зарплата и при заикании дать мне еще один оклад за бухгалтера мне предложили на выход с вещами
на заре моей карьеры я работал менеджером по продажам, менеджером по снабжению, водителем и экспедитором в одном лице. Причём по каждому направлению работы хватало, 2 командировки в неделю было как минимум. Получал среднюю по больнице зарплату 250$ суточные 2$ в сутки (чай с булочкой). Мой друг диспетчером по грузоперевозкам получал столько же. Попытки поговорить с начальством заканчивались стандартными соплями.
вот у меня почти так же, из за этого начал активно сидеть на ворк.юа рассылать резюме ибо три года таких же обещаний о светлом будущем... И моя лояльность к работодателю кончилась и то что он хороший парень мне уже маловато :)
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:46

  ЛАД написав:
  dima_beleb написав:.....
А как вы защищаете свои накопления от обесценивания?

Это вопрос сложный, и много бсуждался (-ется) на разных ветках.
В наших условиях, на мой взгляд, возм. варианты:
1. если есть возможность, вкладывать в бизнес,
2. депозиты,
3. недвижимость под аренду.
К сож., у нас отсутствует возможность вложений в акции и облигации (не ОВГЗ, да и ОВГЗ на длительный период тоже не годятся из-за девальваций). У нас это чисто спекулятивные инструменты.

первый пункт в развитых странах называется фондовым рынком
второй пункт сомнителен, так как банковский интерес меньше реальной инфляции
третий пункт. вся прибыль уйдет на ремонт после арендаторов. Да и цена на жилье зависит от общего уровня развития экономики гос.

А почему золото не рассматриваете как сохранение покупательной способности денег?!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:49

  Оленъ в kедах написав:Я ні за Януковича, ні за Вальцмана не голосував, на майдані не був. А найперший сепар- це той що краде під час війни - Барига Вальцман :!:

Короче -валенок ты кацапский :mrgreen:
Ставай на колени :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:58

  ЛАД написав:
P.s. А за Вальцман" я бы банил "за разжигание ...". Противно читать.
(Дима, это не к Вам).

А що не так з "Вальцманом" ? Це прізвище його предків, нема чого стидатися :!: В мене нема претензій до його походження, чи до походження його побратима з Вінниці Гройсмана. Ці люди грабують країну в найтяжчий час, це не злодії, це мародери :!:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:59

  сірий написав:
  Оленъ в kедах написав:Я ні за Януковича, ні за Вальцмана не голосував, на майдані не був. А найперший сепар- це той що краде під час війни - Барига Вальцман :!:

Короче -валенок ты кацапский :mrgreen:
Ставай на колени :lol:

Ходи на пісюн, боте вальцманівський. Володя поставить вас усіх раком, той що Зе :!:
Оленъ в kедах
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:02

Re: Валютный рынок в контексте

Хмельницкий, обменки светят зелень по 28 можно купить.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:04

Сьогодні о 18.15 на 112 каналі інтерв"ю з Пинзеником.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:06

  tea написав:Сьогодні о 18.15 на 112 каналі інтерв"ю з Пинзеником.

Спасибо, послушаем.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:07

  dima_beleb написав:
  ЛАД написав:
  dima_beleb написав:.....
А как вы защищаете свои накопления от обесценивания?

Это вопрос сложный, и много обсуждался (-ется) на разных ветках.
В наших условиях, на мой взгляд, возм. варианты:
1. если есть возможность, вкладывать в бизнес,
2. депозиты,
3. недвижимость под аренду.
К сож., у нас отсутствует возможность вложений в акции и облигации (не ОВГЗ, да и ОВГЗ на длительный период тоже не годятся из-за девальваций). У нас это чисто спекулятивные инструменты.

первый пункт в развитых странах называется фондовым рынком
второй пункт сомнителен, так как банковский интерес меньше реальной инфляции
третий пункт. вся прибыль уйдет на ремонт после арендаторов. Да и цена на жилье зависит от общего уровня развития экономики гос.

А почему золото не рассматриваете как сохранение покупательной способности денег?!

1. Фондовый рынок это акции и облигации.
2. Сегодня % по депо ниже инфляции, но не намного. Речь шла о сохранении, а не о заработке.
3. Вы не правы. Конечно, ремонт должен соответствовать уровню жилья. Возможно, лучше коммерч. недвига (если удастся купить по приемлемым ценам).

По золоту посмотрите многолетние графики. Когда-то интересовался. В 2008 покупать следовало, когда цена упала до 700 долл. У меня товарищ как-то давно купил, по-моему, по 1350, хотя я ему показывал графики и предостерегал от розовых иллюзий. Покупал именно с целью сбережения на долгий срок (не для спекуляций). Сегодняшнюю цену Вы знаете. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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