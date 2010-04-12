Додано: Нед 13 січ, 2019 18:45

Возвращаясь к теме ветки.

В последнее время как-то часто на ветке высказывается мнение об искусственности сезонных колебаний курса, о том, что это делает НБУ (или ещё кто) для "заработка" на спекуляциях.

Не могу согласиться. В условиях, когда у нас 2 основные экспортные отрасли, имеющие достаточно выраженный сезонный характер, - с/х и металлургия, сезонность курса, на мой взгляд, неизбежна и имеет объективный характер.

Сглаживать это можно только за счёт резервов НБУ, как во времена "папять" или "павосемь" (хотя тогда ещё были и др. отрасли, кот. могли сглаживать колебания).

Сегодня у нас, правда, есть ещё одна "валютодобывающая отрасль" - заробитчане. К сож., не знаю, насколько эта "отрасль" сезонная, и какова её сезонность (если есть), может ли она сглаживать сезонность курса или, наоборот, усиливает её.