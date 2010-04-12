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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:13
Oleg_Sa написав:
Хмельницкий, обменки светят зелень по 28 можно купить.
Это значит по 28 уже не сдать, зимняя акция заканчивается?
Что завтра,возмещения НДС не будет,возможно его вообще не будет месяца 4,так что теперь мяч на стороне НБУ,будет ли он защищать уровень 28 или даст возможность курсу плавно ползти вниз?
Ваши голоса братья,или опять будете стыдливо молчать??
Бро-обвалисты,внесите ясность,что завтрашний день нам готовит???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:14
Кто слушал интервью Леонда Ройтмана? кто что думает по этому поводу?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:17
ЛАД написав:
По золоту посмотрите многолетние графики. Когда-то интересовался. В 2008 покупать следовало, когда цена упала до 700 долл. У меня товарищ как-то давно купил, по-моему, по 1350, хотя я ему показывал графики и предостерегал от розовых иллюзий. Покупал именно с целью сбережения на долгий срок (не для спекуляций). Сегодняшнюю цену Вы знаете.
Либо тут рассказывал, что золото в 2020 году ...как рванет вверх...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:36
somilitark написав: Oleg_Sa написав:
Хмельницкий, обменки светят зелень по 28 можно купить.
Это значит по 28 уже не сдать, зимняя акция заканчивается?
Что завтра,возмещения НДС не будет,возможно его вообще не будет месяца 4
Сомик, подумайте чисто гипотетически, что будет если ПДВ не будет компенсировать 4 месяца ?
Я вам отвечу. Встанет весь сектор ЖРС, встанет вся металлургия, остановится весь агроэкспорт, и курс не будет укрепляться, он просто улетит вверх , и начнуться голодные бунты по стране.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:44
ЛАД написав:
1. Фондовый рынок это акции и облигации.
2. Сегодня % по депо ниже инфляции, но не намного. Речь шла о сохранении, а не о заработке.
3. Вы не правы. Конечно, ремонт должен соответствовать уровню жилья. Возможно, лучше коммерч. недвига (если удастся купить по приемлемым ценам).
По золоту посмотрите многолетние графики. Когда-то интересовался. В 2008 покупать следовало, когда цена упала до 700 долл. У меня товарищ как-то давно купил, по-моему, по 1350, хотя я ему показывал графики и предостерегал от розовых иллюзий. Покупал именно с целью сбережения на долгий срок (не для спекуляций). Сегодняшнюю цену Вы знаете.
А может напомните, сколько тогда стоила недвига в Киеве и сколько стоит сейчас. И курс гривны какй был и какой сейчас (если речь о гривнедепозитах).
Покупать надо то, что недооценено. Наиболее недооценены сейчас серебро и платина.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:45
Возвращаясь к теме ветки.
В последнее время как-то часто на ветке высказывается мнение об искусственности сезонных колебаний курса, о том, что это делает НБУ (или ещё кто) для "заработка" на спекуляциях.
Не могу согласиться. В условиях, когда у нас 2 основные экспортные отрасли, имеющие достаточно выраженный сезонный характер, - с/х и металлургия, сезонность курса, на мой взгляд, неизбежна и имеет объективный характер.
Сглаживать это можно только за счёт резервов НБУ, как во времена "папять" или "павосемь" (хотя тогда ещё были и др. отрасли, кот. могли сглаживать колебания).
Сегодня у нас, правда, есть ещё одна "валютодобывающая отрасль" - заробитчане. К сож., не знаю, насколько эта "отрасль" сезонная, и какова её сезонность (если есть), может ли она сглаживать сезонность курса или, наоборот, усиливает её.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:46
Yuri_T написав: Сибарит написав:
...Да и вполне логично предположить, что предприниматель - это следующая ступень финансовой эволюции обывателя, которая должна позволять взять на себя ответственность хотя бы за себя.
эта ступень позволяет многим дойти лишь до следующей парадигмы:
я зарабатываю, налогов плачу минимум, ЕСВ не плачу и вообще отказываюсь от пенсии (где подписать?).
купит пару квартир под аренду в черную.
завтра, когда прилетит черный лебедь и зарабатывать не получится, такой приймачок побежит в собес с криками: дайте денег герою труда, дайте субсидию, а потом на своей бл.яхе поедет перекрывать дороги, вместе с такими же пролетариями умственного труда.
вот и вся эволюция.
Уплатил налогов за свою жизнь х****** тучу, одних только ПДВ за квартиры, машины с салона и прочее. И все равно привозишь жену состоящую на учете в ЖК на плановое УЗИ по беременности, а с тебя требуют денежку на руки за бумажку с результатом - оборудование, стол, стульчики, з/п выплачены с моих налогов, и все равно вынь да положь.
А за роддомом раскинулся поселок с виллами главных врачей и прочих приближенных при облминздраве.
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Zebra
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:59
hxbbgaf написав:
...
А может напомните, сколько тогда стоила недвига в Киеве и сколько стоит сейчас. И курс гривны какой был и какой сейчас (если речь о гривнедепозитах).
Покупать надо то, что недооценено. Наиболее недооценены сейчас серебро и платина.
При любых
покупках надо смотреть на цены.
О депо я не писал гривне- или долларовые. Естественно, надо учитывать вероятность девальвации.
О недвиге тоже в 2007-2008 было понятно, что она сильно переоценена и покупать не стоило.
Драги - купил и держишь, постоянного дохода они не приносят. Для пенсионера, по моему, смысла нет. Сдавать дешевле, чем купил - жаба задавит, ждать, когда подорожает ... доживёшь ли?
Недвига под аренду приносит постоянный
доход, можно рассматривать как личную (негосударственную) пенсию. Падения цены по сравнению с сегодняшней не ожидаю (если даже будет, то несущественное).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:05
Zebra написав:
Уплатил налогов за свою жизнь х****** тучу, одних только ПДВ за квартиры, машины с салона и прочее...
ты лучше у ляшко своего черниговского спроси, сколько он каждый год на твой регион получает бабла из бюджета и куда всё это девается.
к врачам он прицепился...
они хоть работают и иногда людей спасают. должны жить лучше тебя, барыги.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:08
dima_beleb написав:
Кто слушал интервью Леонда Ройтмана? кто что думает по этому поводу?
Робота спецслужб.
Гриценко...наш Президент
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