Додано: Нед 13 січ, 2019 19:28

На мою думку, МБ міг би в четвер і в п‘ятницю йти вгору, це було видно по рухам і діям гравців, а також Регулятора, який дозволяв у вівторок і середу це здійснювати штучно під наглядом, навіть при низькій ліквідності на коррахунках. В "загоні" приймали участь всі; держБанки і спекулянти, працюючи в обидві сторони, розганяючи курс, експортери які притримували валюту, чекаючи прийнятних позначок для продажі доляра, репатрианти і імпортери. Був такий собі запланований адреналін для ринка, поступово перейти на більш вищій рівень курсу доляра, це б сприяло до збільшення бюджетних надходжень в січні від фіскальних зборів, а також пожвавити попит на гривневі облігації Держави (ОВДП), не підвищуючи відсоток запозичень, а підвищити краще курс, гравці тоді б заохоче зливали валюту для іх купівлі, навіть під 18%, які пропонує Мінфін. Але що скоїлось не так? Слідкую за трьома фін. ресурсами, що пишуть. Наш, такий собі "молодець", відомий як Облом, передчасно зранку четверга злив порцію валюти і почав строчити 20 повідомлень, бо цуцикова радість безмежна, Гагарін відразу відреагував, було перевірено, оператори ЧР почали миттєво відкочувати котирування і ринок майже посипався, одним словом дебіли зробили свою справу, заробили ска, обнять та плакать. Гравці на МБ від таких дій на готівці теж почали дивитись вниз, та здійснювати розпродаж зеленого. Я ось знаєте, що вважаю, таких цуциків треба трохи охоляняти, бо самі не заробляють і іншим все псують. Якщо злив зелень, натякнув тут разочок і закрив рота. Загін міг би далі йти вгору спокійно, курс тримався в Києві достатньо довго ринок був розігрітий і от зараз відчуття таке у гравців, як начебто невідпрацьовані вищі рівні залишились, а курс вже йде вниз по інерціі, завдячуюючи розумним оленям. Що буде далі? В цей період по традиції йде зміна сезонності і якщо МБ зануриться нижче 28 , потім важко буде вже вискочити вище 28, це ми побачимо на ближчих торгах МБ, а також треба спостерігати, які будуть дії регулятора, загальмує він, для зупинки і подальшого розвороту, не дозволяючи укріплення гривні нмжче 28, чи вже все, зміна сезонності і курс поступово йде на зниження до весни, так і не досягнувши навіть пікових рівнів минулих років. Зазвичай під повернення боргів Державою, курс завжди знижувався, тому в лютому намалюють 27, також ПСГ газу аби вистачило до кінця зими, тому кожен міркує, що будуть закуповувати і курс треба ..... Зливав доляр 28.8 -28.10-28.20 . 70% гривня. Дякую за увагу, бо по валюті тиша, крізь сміття вштовхну своє спостереження.