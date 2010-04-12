ЛАД написав:Сглаживать это можно только за счёт резервов НБУ, как во времена "папять" или "павосемь" (хотя тогда ещё были и др. отрасли, кот. могли сглаживать колебания).
Не только. Основным естественным фактором, сглаживающим сезонные колебания, может стать спекуляция. У нас пока еще не полностью сняли ограничения с валютного рынка, рынок тонковат, но постепенное затухание амплитуды сезонных колебаний пару лет уже просматривается. По поводу естественности колебаний полностью с Вами согласен. Вот только процессы курсообразования нам не понятны, мы можем анализировать всего несколько известных нам факторов, но этого не достаточно, чтобы курс прогнозировать. Признавать, что мы многого не знаем тяжело, проще придумать чьи-то коварные козни.
Когда люди не могли объяснить природу молнии, они придумали Зевса
ЛАД написав:Это вопрос сложный, и много обсуждался (-ется) на разных ветках. В наших условиях, на мой взгляд, возм. варианты: 1. если есть возможность, вкладывать в бизнес, 2. депозиты, 3. недвижимость под аренду. К сож., у нас отсутствует возможность вложений в акции и облигации (не ОВГЗ, да и ОВГЗ на длительный период тоже не годятся из-за девальваций). У нас это чисто спекулятивные инструменты.
первый пункт в развитых странах называется фондовым рынком второй пункт сомнителен, так как банковский интерес меньше реальной инфляции третий пункт. вся прибыль уйдет на ремонт после арендаторов. Да и цена на жилье зависит от общего уровня развития экономики гос.
А почему золото не рассматриваете как сохранение покупательной способности денег?!
1. Фондовый рынок это акции и облигации. 2. Сегодня % по депо ниже инфляции, но не намного. Речь шла о сохранении, а не о заработке. 3. Вы не правы. Конечно, ремонт должен соответствовать уровню жилья. Возможно, лучше коммерч. недвига (если удастся купить по приемлемым ценам).
По золоту посмотрите многолетние графики. Когда-то интересовался. В 2008 покупать следовало, когда цена упала до 700 долл. У меня товарищ как-то давно купил, по-моему, по 1350, хотя я ему показывал графики и предостерегал от розовых иллюзий. Покупал именно с целью сбережения на долгий срок (не для спекуляций). Сегодняшнюю цену Вы знаете.
Стандартные годовые депо сегодня в наиболее надежных (потому что наибольшие госы и немногие "системно важливі" за класифікацією НБУ) укрбанках:
Ощад гривня 14,25% грязными или 11,47% чистыми Приват гривня 13% грязными или 10,47% чистыми годовая мфляция в Украине за 2018 (ИПЦ) 9,8%
Ощад дол 4,25% грязными или 3,22% чистыми Приват дол 3% грязными или 2,42 чистыми годовая ифляция в США за 2018 (CPI) 1,9%
Так что ставки по депо все же выше инфляции, и можно даже немного заработать. И можно даже относительно много заработать, если подключать в пределах Фонда более стремные говнобанки с значительно большими % и/или правильно менять пропорции гривне/дол депо в зависимости от нарастания рисков девала
Victor37 написав:и/или правильно менять пропорции гривне/дол депо в зависимости от нарастания рисков девала
А можно и проиграть, если неправильно определить риски девала. Тут очень важно, чтобы инструменты соответствовали поставленным целям. Для цели обогащения можно использовать достаточно высокорисковые инструменты, но для целей сохранения стратегических сбережений, с которых начался разговор, риски целесообразно сводить к минимуму.
Zebra написав:Уплатил налогов за свою жизнь х****** тучу, одних только ПДВ за квартиры, машины с салона и прочее...
ты лучше у ляшко своего черниговского спроси, сколько он каждый год на твой регион получает бабла из бюджета и куда всё это девается. к врачам он прицепился... они хоть работают и иногда людей спасают. должны жить лучше тебя, барыги.
Пусть живут лучше, но с заработанного в частных клиниках, которые еще нужно построить и оборудовать. И точно также уплатят все налоги.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 13 січ, 2019 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Victor37 написав:Ощад гривня 14,25% грязными или 11,47% чистыми Приват гривня 13% грязными или 10,47% чистыми годовая мфляция в Украине за 2018 (ИПЦ) 9,8%
Гривню слід зараз розміщувати від 17,5%. Вибір банок великий. Долар Мій банк - 2%.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
На мою думку, МБ міг би в четвер і в п‘ятницю йти вгору, це було видно по рухам і діям гравців, а також Регулятора, який дозволяв у вівторок і середу це здійснювати штучно під наглядом, навіть при низькій ліквідності на коррахунках. В "загоні" приймали участь всі; держБанки і спекулянти, працюючи в обидві сторони, розганяючи курс, експортери які притримували валюту, чекаючи прийнятних позначок для продажі доляра, репатрианти і імпортери. Був такий собі запланований адреналін для ринка, поступово перейти на більш вищій рівень курсу доляра, це б сприяло до збільшення бюджетних надходжень в січні від фіскальних зборів, а також пожвавити попит на гривневі облігації Держави (ОВДП), не підвищуючи відсоток запозичень, а підвищити краще курс, гравці тоді б заохоче зливали валюту для іх купівлі, навіть під 18%, які пропонує Мінфін. Але що скоїлось не так? Слідкую за трьома фін. ресурсами, що пишуть. Наш, такий собі "молодець", відомий як Облом, передчасно зранку четверга злив порцію валюти і почав строчити 20 повідомлень, бо цуцикова радість безмежна, Гагарін відразу відреагував, було перевірено, оператори ЧР почали миттєво відкочувати котирування і ринок майже посипався, одним словом дебіли зробили свою справу, заробили ска, обнять та плакать. Гравці на МБ від таких дій на готівці теж почали дивитись вниз, та здійснювати розпродаж зеленого. Я ось знаєте, що вважаю, таких цуциків треба трохи охоляняти, бо самі не заробляють і іншим все псують. Якщо злив зелень, натякнув тут разочок і закрив рота. Загін міг би далі йти вгору спокійно, курс тримався в Києві достатньо довго ринок був розігрітий і от зараз відчуття таке у гравців, як начебто невідпрацьовані вищі рівні залишились, а курс вже йде вниз по інерціі, завдячуюючи розумним оленям. Що буде далі? В цей період по традиції йде зміна сезонності і якщо МБ зануриться нижче 28 , потім важко буде вже вискочити вище 28, це ми побачимо на ближчих торгах МБ, а також треба спостерігати, які будуть дії регулятора, загальмує він, для зупинки і подальшого розвороту, не дозволяючи укріплення гривні нмжче 28, чи вже все, зміна сезонності і курс поступово йде на зниження до весни, так і не досягнувши навіть пікових рівнів минулих років. Зазвичай під повернення боргів Державою, курс завжди знижувався, тому в лютому намалюють 27, також ПСГ газу аби вистачило до кінця зими, тому кожен міркує, що будуть закуповувати і курс треба ..... Зливав доляр 28.8 -28.10-28.20 . 70% гривня. Дякую за увагу, бо по валюті тиша, крізь сміття вштовхну своє спостереження.
ЛАД написав:Сглаживать это можно только за счёт резервов НБУ, как во времена "папять" или "павосемь" (хотя тогда ещё были и др. отрасли, кот. могли сглаживать колебания).
Не только. Основным естественным фактором, сглаживающим сезонные колебания, может стать спекуляция. У нас пока еще не полностью сняли ограничения с валютного рынка, рынок тонковат, но постепенное затухание амплитуды сезонных колебаний пару лет уже просматривается. По поводу естественности колебаний полностью с Вами согласен. Вот только процессы курсообразования нам не понятны, мы можем анализировать всего несколько известных нам факторов, но этого не достаточно, чтобы курс прогнозировать. Признавать, что мы многого не знаем тяжело, проще придумать чьи-то коварные козни.
Когда люди не могли объяснить природу молнии, они придумали Зевса
Согласен и поставил "+". Но спекуляции - палка о двух концах, они могут как сглаживать сезонные колебания, так и приводить к неоправданным колебаниям курса. Классический пример - спекуляция Сороса на фунте, хотя его роль в падении фунта явно преувеличена.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Сибарит написав:Не только. Основным естественным фактором, сглаживающим сезонные колебания, может стать спекуляция. У нас пока еще не полностью сняли ограничения с валютного рынка, рынок тонковат, но постепенное затухание амплитуды сезонных колебаний пару лет уже просматривается.
Сезонные "спекуляции" это шикарная возможность вынуть у населения валюту, которую они не хотят нести в банк. Ещё один или два таких сезонных укрепления "для рекламы", потом на воображаемом пике спекули выходят в гривну и вспоминают курс 28 всю оставшуюся жизнь. Я не провидец, это просто альтернативный взгляд, и ещё одно обоснование почему нац.банк не гасит сезонные колебания, хотя сам бы мог на них заработать.