Перес де Куэльяр Роль Капитана в снижении курса Вы явно преувеличиваете.
Victor37
ЛАД писал(а): Victor37 С какими цифрами инфляции Вы сравниваете? С госстатовскими?
С теми же самыми, которыми "оперируют" в своих расчетах и такие "финансовые лохи", как МВФы и прочие Мировые Банки
У " МВФов и прочих Мировых Банков" от этой цифры в Украине уровень их жизни не зависит. Они могут ориентироваться и на такую цифру, особенно учитывая их масштабы. Для их оценок и точности можно пользоваться и госстатовской цифрой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
hxbbgaf написав:... А может напомните, сколько тогда стоила недвига в Киеве и сколько стоит сейчас. И курс гривны какой был и какой сейчас (если речь о гривнедепозитах). Покупать надо то, что недооценено. Наиболее недооценены сейчас серебро и платина.
При любых покупках надо смотреть на цены. О депо я не писал гривне- или долларовые. Естественно, надо учитывать вероятность девальвации. О недвиге тоже в 2007-2008 было понятно, что она сильно переоценена и покупать не стоило. Драги - купил и держишь, постоянного дохода они не приносят. Для пенсионера, по моему, смысла нет. Сдавать дешевле, чем купил - жаба задавит, ждать, когда подорожает ... доживёшь ли? Недвига под аренду приносит постоянный доход, можно рассматривать как личную (негосударственную) пенсию. Падения цены по сравнению с сегодняшней не ожидаю (если даже будет, то несущественное).
Это все психология, а мы говорим о цифрах. Золото на 20% дешевле - задавит жаба, а если недвига в 2014-15-м упала вдвое, не задавит? Может еще и упасть цена, долгов надо отдавать массу, если Юлька разос..ется с МВФ, то будет дефолт, не говоря уже о возможности большой войны..
hxbbgaf написав:а если недвига в 2014-15-м упала вдвое, не задавит? Может еще и упасть цена, долгов надо отдавать массу, если Юлька разос..ется с МВФ, то будет дефолт, не говоря уже о возможности большой войны..
Рекомендую дома на колёсах, в мирное время это недвига, в военное - транспорт. И на заработки в Европу удобнее со своим жильём приезжать.
zzzzzz написав:Сомик, подумайте чисто гипотетически, что будет если ПДВ не будет компенсировать 4 месяца ?
Я вам отвечу. Встанет весь сектор ЖРС, встанет вся металлургия, остановится весь агроэкспорт, и курс не будет укрепляться, он просто улетит вверх , и начнуться голодные бунты по стране.
Я не знаю как у вас с памятью,а я помню как пенсию в 40 грн не платили почти год,с конца 98-го года тупо забили и не вспоминали до середины 2000-го,ап потом стали давать половинками за ноябрь 98-го,половинка за январь 99-го и т.д,10 долларов перестали выдавать ибо курс уже скакнул с 2-х до 4-х и его надо было удержать,а не искать эквилибриум в 4-ре раза,попутно кося ярды на рефинансе ,как перестали платить з.п. в 70 и выше гривен,а ещё раньше не моргнув глазом правительство с Пинзеныком закрывало с 95-го года градообразующие предприятия ради первых кредитов МВФ и что? Были голодные бунты? Появились первые массовые заробитчане и единый налог,от которых тут все в экстазе и в правительстве кстати тоже))) А вы не знаете откуда взялись ПДВ облигации? Что просто так взяли их и выпустили ?Предысторию их не знаете? А ещё совсем недавно не было компенсации зернотрейдерам(при чивокуне) и что? Кто-то пискнул? Ну повозмущались и тихо проглотили у себя на кухнях,даже миллионеры с тысячами крипакив. Я немного переборщил,но вангую максимум возврат половины от привычного объёма возмещения,"своих" конечно не будут трогать,ибо они точно остановятся А чем в марте пенсии поднять,если таможня не добирает,ОВГЗ аукционы чудесно проходят,плюс я думаю бюджет обязательно пересмотрят в этом же марте,подкинут всем остальным,что бы не сомневались кто нас ведёт к светлому будущему. Так что ничего не будет,ничего не остановится,тихонько повозмущаются и будут работать дальше,просто будет много интересного и решительного для успешной операции булава,просто одна косатая слишком рано начала и может опять проиграть,а у населения память короткая,бросят косточку в правильном соусе в марте и всё будет гуд для красноречивого и его команды .Офшоры никто не трогает,бандиты не в тюрмах правда?Я бы возврат НДС просто напросто отменил,не было проблемы с его возвратом,не было проблемы с фиктивным экспортом,кому надо бы занимался,кому не надо было бы,то как говорят на соседней ветке:сделай сам и совершенствуйся,повышай свой уровень,а не скыглы! Всё как в знаменитой приказке:всё для фронта,всё для победы.Недавно Бекешкина сказала,что Томас это хорошо,но надо победы которые можно намазать на хлеб,и мне кажется они будут,и с курсом тоже
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
ЛАД написав:Сегодня у нас, правда, есть ещё одна "валютодобывающая отрасль" - заробитчане. К сож., не знаю, насколько эта "отрасль" сезонная, и какова её сезонность (если есть), может ли она сглаживать сезонность курса или, наоборот, усиливает её.
Есть там сезонность,у меня очень много заробитчан знакомых,общаюсь,как правило "круглогодичных" заробитчан не очень много,те которые постоянно находятся за кордоном,думаю и не очень много пересылают,ибо сдают там детей в школы и пускают корни в недвигу,после этого нет места для солидных переводов на родину. Так вот,очень многие,работают на ягодах,стройках,разнорабочими,инфраструктурных проектах,зимой как правило находятся тут,а уже на весну планируют "рвать когти",выходит что они зимой сдают больше валюты,проедают накопленное за весну\лето\тёплую часть осени. Вот ещё один фактор сглаживания сезонности,получается газ нужен в отопительный сезон,для многих это основная статья расходов,значит тратят свои евро в отопительный сезон,а летом уезжают. Вот такие неожиданные выводы....
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
vitaliian написав:Сезонные "спекуляции" это шикарная возможность вынуть у населения валюту, которую они не хотят нести в банк.
Зачем ее вынимать такими методами? Повальная долларизация экономики - явление не слишком позитивное, но такими методами от нее не избавиться. С другой стороны, валютные заначки населения являются неплохим амортизатором, сглаживающим провалы потребительского спроса в тяжедые времена. Если бы банки хотели привлекать валюту населения, нашлись бы рыночные механизмы. Ну и не стоит путать интересы банков, интересы Минфина и интересы НБУ. Они разные.
vitaliian написав:Ещё один или два таких сезонных укрепления "для рекламы", потом на воображаемом пике спекули выходят в гривну и вспоминают курс 28 всю оставшуюся жизнь.
Естественно, спекуляция сопряжена с рисками. Кто-то выигрывает, а кто-то теряет. Стратегия, построенная на предположении, что завтра все будет также, как сегодня, сопряжена с большими рисками. Для реализации этих рисков не нужны козни НБУ, достаточно, чтобы большое количество других спекулянтов сыграли на упреждение. Не говоря уже о черных лебедях.
vitaliian написав:колебаниями так же можно привлечь жирных заграничных спекулей и кинуть их тоже.
Если эти спекули окажутся достаточно жирными, они сами опрокинут тренд без всяких козней со стороны НБУ.
vitaliian написав:Я не провидец, это просто альтернативный взгляд, ещё одно обоснование почему нац.банк не гасит сезонные колебания, а возможно сам их создаёт и/или поддерживает.
Нацбанк выходит с интервенциями всегда против тренда, замедляя курсовую динамику. Да, он не пытается погасить их полностью, ибо это дорого и глупо, но действий по раскачиванию рынка я в упор не вижу. Есть влияние на курс высокой учетной ставки, но она сказывается на общем уровне, а не на колебаниях.
Если допустить возможность рыночного установления курса, динамика понятней не станет, но действия крупных у частников рынка и НБУ будут выглядеть менее подозрительными. А если рассматривать конспирологические теории происхождения курса, придется ответить на вопрос, почему колебания именно сезонные? Неожиданные движения приводят к большей панике, волосы у оленей встают дыбом и стричь легче
ЛАД написав:Но спекуляции - палка о двух концах, они могут как сглаживать сезонные колебания, так и приводить к неоправданным колебаниям курса. Классический пример - спекуляция Сороса на фунте, хотя его роль в падении фунта явно преувеличена.
Согласен, преувеличена. Появление на рынке спекулянтов, возможности которых слишком велики для данного рынка, действительно могут привести к локальным возмущениям, но спекулянты же их и отыграют. Да и не заинтересованы спекулянты в ломке рынков, если они спекулянты, а не диверсанты.
hxbbgaf написав: Золото на 20% дешевле - задавит жаба, а если недвига в 2014-15-м упала вдвое, не задавит? Может еще и упасть цена, долгов надо отдавать массу, если Юлька разос..ется с МВФ, то будет дефолт, не говоря уже о возможности большой войны..
Ну сколько можно топить за металлы,что ещё не поняли простую истину,металлы это угроза бумажным деньгам,в первую очередь продукции ФРС,масонство объявило по сути драгметаллы врагами номер 1,вы хотите повоевать с ними?Жизни вам хватит и ресурсов?
А по вариантам отдачи долгов есть один простой способ,тот который хотел замутить чивокуня,но побоялся и не успел,это взять и продать пол или целую область китайцам или арабам,вот и весь сказ,они с удовольствием купят,у них есть доллары,можно много чего решить,если на это решиться
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.