Додано: Нед 13 січ, 2019 20:23

zzzzzz написав: Сомик, подумайте чисто гипотетически, что будет если ПДВ не будет компенсировать 4 месяца ?



Я вам отвечу. Встанет весь сектор ЖРС, встанет вся металлургия, остановится весь агроэкспорт, и курс не будет укрепляться, он просто улетит вверх , и начнуться голодные бунты по стране. Сомик, подумайте чисто гипотетически, что будет если ПДВ не будет компенсировать 4 месяца ?Я вам отвечу. Встанет весь сектор ЖРС, встанет вся металлургия, остановится весь агроэкспорт, и курс не будет укрепляться, он просто улетит вверх , и начнуться голодные бунты по стране.

Я не знаю как у вас с памятью,а я помню как пенсию в 40 грн не платили почти год,с конца 98-го года тупо забили и не вспоминали до середины 2000-го,ап потом стали давать половинками за ноябрь 98-го,половинка за январь 99-го и т.д,10 долларов перестали выдавать ибо курс уже скакнул с 2-х до 4-х и его надо было удержать,а не искать эквилибриум в 4-ре раза,попутно кося ярды на рефинансе ,как перестали платить з.п. в 70 и выше гривен,а ещё раньше не моргнув глазом правительство с Пинзеныком закрывало с 95-го года градообразующие предприятия ради первых кредитов МВФ и что?Были голодные бунты? Появились первые массовые заробитчане и единый налог,от которых тут все в экстазе и в правительстве кстати тоже)))А вы не знаете откуда взялись ПДВ облигации?Что просто так взяли их и выпустили ?Предысторию их не знаете?А ещё совсем недавно не было компенсации зернотрейдерам(при чивокуне) и что? Кто-то пискнул? Ну повозмущались и тихо проглотили у себя на кухнях,даже миллионеры с тысячами крипакив.Я немного переборщил,но вангую максимум возврат половины от привычного объёма возмещения,"своих" конечно не будут трогать,ибо они точно остановятсяА чем в марте пенсии поднять,если таможня не добирает,ОВГЗ аукционы чудесно проходят,плюс я думаю бюджет обязательно пересмотрят в этом же марте,подкинут всем остальным,что бы не сомневались кто нас ведёт к светлому будущему.Так что ничего не будет,ничего не остановится,тихонько повозмущаются и будут работать дальше,просто будет много интересного и решительного для успешной операции булава,просто одна косатая слишком рано начала и может опять проиграть,а у населения память короткая,бросят косточку в правильном соусе в марте и всё будет гуд для красноречивого и его команды .Офшоры никто не трогает,бандиты не в тюрмах правда?Я бы возврат НДС просто напросто отменил,не было проблемы с его возвратом,не было проблемы с фиктивным экспортом,кому надо бы занимался,кому не надо было бы,то как говорят на соседней ветке:сделай сам и совершенствуйся,повышай свой уровень,а не скыглы!Всё как в знаменитой приказке:всё для фронта,всё для победы.Недавно Бекешкина сказала,что Томас это хорошо,но надо победы которые можно намазать на хлеб,и мне кажется они будут,и с курсом тоже