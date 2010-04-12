Спасибо вы дополнили мой спич. Жирные спекули сами обвалят курс гривны, в итоге вынесут из страны меньше валюты, чем занесли. Зачем НБУ будет этому препятствовать?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:44
Re: Валютный рынок в контексте
Спасибо вы дополнили мой спич. Жирные спекули сами обвалят курс гривны, в итоге вынесут из страны меньше валюты, чем занесли. Зачем НБУ будет этому препятствовать?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:45
Виновные найдены,роль не важна,так тянет настоящей солдатнёй,не той муторной и напыщенной как у либо,а настоящей,совковой,"правильной как 2+2,а выходит как начальству надо"
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:50
Re: Валютный рынок в контексте
я жил до 2014 в Крыму и видел ползучую аннексию задолго до майдана.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:05
Ви розумієте, що від маленького "чих" починається великий шухер. За роки, вже мільйони людей слідкують в онлайн, що пишуть на фінансових ресурсах і оператори валютного ринку, той же Гагарін. Роза і повірте, кожне повідомлення в момент загону моніториться і валютний ринок реагує миттєво. А цвіркуни, це не розуміють, аби побільше ляпать на радощах.
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:08
«Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ, ari.ru ("Агентство Русской Информации"). Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г. Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
Президент України Петр Алексеевич Порошенко этнический УКРАИНЕЦ, у него:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:13
Та у него проблемы с точкой джи. Жим Жим, как говорится.
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:13
все налоги, говоришь...
ок, а со своего инвест.дохода от крипты собираешься платить налоги?
ты ведь, как-никак, резидент.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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