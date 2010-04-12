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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 206207208209

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 153
1. Від 15 до 20%
26%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
82
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Если эти спекули окажутся достаточно жирными, они сами опрокинут тренд без всяких козней со стороны НБУ.
Спасибо вы дополнили мой спич. Жирные спекули сами обвалят курс гривны, в итоге вынесут из страны меньше валюты, чем занесли. Зачем НБУ будет этому препятствовать?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:45

  sani_2012 написав:Капитан очевидность в этом не виноват, его роль маленькая

*Відправлено з Чату

Виновные найдены,роль не важна,так тянет настоящей солдатнёй,не той муторной и напыщенной как у либо,а настоящей,совковой,"правильной как 2+2,а выходит как начальству надо" 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:50

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:А по вариантам отдачи долгов есть один простой способ,тот который хотел замутить чивокуня,но побоялся и не успел,это взять и продать пол или целую область китайцам или арабам
я жил до 2014 в Крыму и видел ползучую аннексию задолго до майдана. http://news.sevas.com/uploads/cache/watermark/news/19709/doska1.jpg
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:05

  sani_2012 написав:Капитан очевидность в этом не виноват, его роль маленькая

*Відправлено з Чату
Ви розумієте, що від маленького "чих" починається великий шухер. За роки, вже мільйони людей слідкують в онлайн, що пишуть на фінансових ресурсах і оператори валютного ринку, той же Гагарін. Роза і повірте, кожне повідомлення в момент загону моніториться і валютний ринок реагує миттєво. А цвіркуни, це не розуміють, аби побільше ляпать на радощах.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:08

  Оленъ в kедах написав:
  ЛАД написав:
P.s. А за Вальцман" я бы банил "за разжигание ...". Противно читать.
(Дима, это не к Вам).

А що не так з "Вальцманом" ? Це прізвище його предків, нема чого стидатися :!:


«Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ, ari.ru ("Агентство Русской Информации"). Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г. Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
Президент України Петр Алексеевич Порошенко этнический УКРАИНЕЦ, у него:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:13

  stryzhko написав:
Оленъ в kедах написав: Володя поставить вас усіх раком, той що Зе :!:

Вибори 2019 в прямому ефірі)). Вас тут не вистачає
https://youtu.be/9-9r2-v-gRQ

Та у него проблемы с точкой джи. Жим Жим, как говорится. :lol:
сірий
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