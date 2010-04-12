Ви розумієте, що від маленького "чих" починається великий шухер. За роки, вже мільйони людей слідкують в онлайн, що пишуть на фінансових ресурсах і оператори валютного ринку, той же Гагарін. Роза і повірте, кожне повідомлення в момент загону моніториться і валютний ринок реагує миттєво. А цвіркуни, це не розуміють, аби побільше ляпать на радощах.
ЛАД написав: P.s. А за Вальцман" я бы банил "за разжигание ...". Противно читать. (Дима, это не к Вам).
А що не так з "Вальцманом" ? Це прізвище його предків, нема чого стидатися
«Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ, ari.ru ("Агентство Русской Информации"). Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г. Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса. Президент України Петр Алексеевич Порошенко этнический УКРАИНЕЦ, у него: - отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец. - мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
Zebra написав:Уплатил налогов за свою жизнь х****** тучу, одних только ПДВ за квартиры, машины с салона и прочее...
ты лучше у ляшко своего черниговского спроси, сколько он каждый год на твой регион получает бабла из бюджета и куда всё это девается. к врачам он прицепился... они хоть работают и иногда людей спасают. должны жить лучше тебя, барыги.
Пусть живут лучше, но с заработанного в частных клиниках, которые еще нужно построить и оборудовать. И точно также уплатят все налоги.
все налоги, говоришь... ок, а со своего инвест.дохода от крипты собираешься платить налоги? ты ведь, как-никак, резидент.
Сибарит написав:...Да и вполне логично предположить, что предприниматель - это следующая ступень финансовой эволюции обывателя, которая должна позволять взять на себя ответственность хотя бы за себя.
эта ступень позволяет многим дойти лишь до следующей парадигмы: я зарабатываю, налогов плачу минимум, ЕСВ не плачу и вообще отказываюсь от пенсии (где подписать?). купит пару квартир под аренду в черную. завтра, когда прилетит черный лебедь и зарабатывать не получится, такой приймачок побежит в собес с криками: дайте денег герою труда, дайте субсидию, а потом на своей бл.яхе поедет перекрывать дороги, вместе с такими же пролетариями умственного труда. вот и вся эволюция.
Уплатил налогов за свою жизнь х****** тучу, одних только ПДВ за квартиры, машины с салона и прочее. И все равно привозишь жену состоящую на учете в ЖК на плановое УЗИ по беременности, а с тебя требуют денежку на руки за бумажку с результатом - оборудование, стол, стульчики, з/п выплачены с моих налогов, и все равно вынь да положь.
А за роддомом раскинулся поселок с виллами главных врачей и прочих приближенных при облминздраве.
sryvkin написав:Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ
Не существует ни одного человека по фамилии "Вальцман". Есть Вальдманы, есть Вайсманы, есть Вайзманы, но нет ни одного Вальцмана. Не только евреев нет с такой фамилией. а, вообще никого нет!Исключение- новозрелые любители шпилей
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
поехал в Крым на авто в 2002г и на въезде в Армянск вижу бетонные блоки (покрашенные в триколор) и надпись "Вас приветствует Российская Федерация" . И это при Кучме и Свиридонове ( начальник ГУ СБУ АР Крым в 2002). Пытались дружить как могли, а они уже тогда делали своё грязное дело
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 13 січ, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.