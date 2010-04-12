sryvkin написав:Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ
Не существует ни одного человека по фамилии "Вальцман". Есть Вальдманы, есть Вайсманы, есть Вайзманы, но нет ни одного Вальцмана. Не только евреев нет с такой фамилией. а, вообще никого нет!Исключение- новозрелые любители шпилей
sryvkin написав: «Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ, ari.ru ("Агентство Русской Информации"). Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г. Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса. Президент України Петр Алексеевич Порошенко этнический УКРАИНЕЦ, у него: - отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец. - мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
Я такими засобами дезінформації як сайти фсб, яндекс, чи росія 24, чи прямий канал не користуюся А довіряю таким поважним особам як Король Віктор Юхимович . Він професор, доктор історичних наук, і чорним по білому пише в статті видання "Історія в школі" прізвище Вальцман . А ви хто такий, порохобот на ставці?
Експорт українських товарів до Євросоюзу за 2018 рік став рекордним Як повідомляє Державна фіскальна служба, експорт товарів до країн ЕС за 12 місяців 2018 року зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, що є рекордним показником. Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now. Осатаній найбільший показник був зафіксований в 2008 році, тоді експорт до країн ЕС за рік склав 18,1 мільярда доларів. Треба також враховувати, що в 2008 році врахований експорт з підприємств, які нині знаходяться на окупованих територіях в АРК Крим та на території проведення ООС. Всього за 2018 рік Україна експортувала товарів на 47,3 млрд доларів, що на 9,5% більше ніж в 2017 році (43,2 млрд доларів). Вагомою часткою в структурі вітчизняного експорту в минулому році були: Продукція металургійного комплексу: 11,5 млрд доларів +20% Продукція агропромислового комплексу: 7,2 млрд доларів +15,3% Машинобудування: 5,5 млрд доларів +5% http://uprom.info/news/ekonomika/rinok/ ... rekordnym/
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Перес де Куэльяр написав:Ви розумієте, що від маленького "чих" починається великий шухер. За роки, вже мільйони людей слідкують в онлайн, що пишуть на фінансових ресурсах і оператори валютного ринку, той же Гагарін. Роза і повірте, кожне повідомлення в момент загону моніториться і валютний ринок реагує миттєво. А цвіркуни, це не розуміють, аби побільше ляпать на радощах.
pesikot написав:detroytred Опять ваше любимое "начальство должно", при этом сами жители ничего не хотят делать. А начальство у нас откуда взялось ? с другой планеты что ли прилетает ? Нет, начальство у нас берётся из тех же жителей. И электрик, которому делегированы полномочия, тоже из тех же жителей.
Тобто кожен бажаючий може приходити і викручувати і вкручувати лампочки, знімати і чіпляти двері, перефарбовувати під’їзд як йому заманеться?! Не жителі, а Бетмени якісь!