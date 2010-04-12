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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 208209210211>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 153
1. Від 15 до 20%
26%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
82
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:41

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:вот именно. Отсталые неконкурентны "там", современные создают слишком мало рабочих мест "здесь". Идеала не будет. Будет вечная профсоюзная борьба за улучшение условий труда.

мы становимся полноценной страной 3е мира. Свои растительные жиры экспортируем, чужие (пальмовые) - импортируем. http://agropravda.com/news/agrobiznes-life/10996-ukraina-ustanovila-novyj-rekord-po-importu-palmovogo-masla


А пальма - это не растительность? По уму вы подходите под третий мир
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:42

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Пусть живут лучше, но с заработанного в частных клиниках, которые еще нужно построить и оборудовать. И точно также уплатят все налоги.

все налоги, говоришь...
ок, а со своего инвест.дохода от крипты собираешься платить налоги?
ты ведь, как-никак, резидент.

Не ранее, чем пройдут выборы. Нужно убедиться, что не все еще потеряно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:54

  Мизантрóп написав:
  sryvkin написав:Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ
Не существует ни одного человека по фамилии "Вальцман". Есть Вальдманы, есть Вайсманы, есть Вайзманы, но нет ни одного Вальцмана. Не только евреев нет с такой фамилией. а, вообще никого нет!Исключение- новозрелые любители шпилей


Распространенная фамилия, сотни есть

https://www.northeastmedicalgroup.org/p ... tzman.aspx
https://www.memorialcare.org/find-provi ... altzman-md
http://www.childrenshospital.org/direct ... k-waltzman
https://rgenix.com/management/roger-waltzman/
и тд
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:59

  Zebra написав:
  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Пусть живут лучше, но с заработанного в частных клиниках, которые еще нужно построить и оборудовать. И точно также уплатят все налоги.

все налоги, говоришь...
ок, а со своего инвест.дохода от крипты собираешься платить налоги?
ты ведь, как-никак, резидент.

Не ранее, чем пройдут выборы. Нужно убедиться, что не все еще потеряно.

2018-й финансовый год закончился, именно об этом периоде был вопрос.
а убытки в 2019-м будут убытками за 2019-й :D
так заплатишь?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:07

  sryvkin написав:
«Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ, ari.ru ("Агентство Русской Информации"). Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г. Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
Президент України Петр Алексеевич Порошенко этнический УКРАИНЕЦ, у него:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.

Я такими засобами дезінформації як сайти фсб, яндекс, чи росія 24, чи прямий канал не користуюся :!:
А довіряю таким поважним особам як Король Віктор Юхимович . Він професор, доктор історичних наук, і чорним по білому пише в статті видання "Історія в школі" прізвище Вальцман . А ви хто такий, порохобот на ставці? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

сірий, смокчи, чупачупсу рошенівського, дурнику :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:14

  ЛАД написав:
Украина сократила экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза за период с ноября 2017 г. по октябрь 2018 г. на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 гг., до 5,12 млрд евро.

Соответствующие данные опубликованы Еврокомиссией в исследовании о состоянии торговли сельхозпродукцией по состоянию на октябрь 2018 г.

При этом Украина замыкает пятерку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС. Импорт сельхозпродукции из ЕС в Украину за отчетный период вырос на 15,6%, до 2,022 млрд евро.

ЕС поставляет в Украину готовые пищевые продукты, а Украина снабжает пищевую промышленность ЕС сырьем: зерном, семенами подсолнечника, мясными морожеными полутушами, медом, орехами и ягодами.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, доля готовой пищевой продукции в национальном сельхозэкспорте составляет порядка 15%.

https://www.minprom.ua/news/250378.html
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Експорт українських товарів до Євросоюзу за 2018 рік став рекордним
Як повідомляє Державна фіскальна служба, експорт товарів до країн ЕС за 12 місяців 2018 року зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, що є рекордним показником.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now.
Осатаній найбільший показник був зафіксований в 2008 році, тоді експорт до країн ЕС за рік склав 18,1 мільярда доларів.
Треба також враховувати, що в 2008 році врахований експорт з підприємств, які нині знаходяться на окупованих територіях в АРК Крим та на території проведення ООС.
Всього за 2018 рік Україна експортувала товарів на 47,3 млрд доларів, що на 9,5% більше ніж в 2017 році (43,2 млрд доларів).
Вагомою часткою в структурі вітчизняного експорту в минулому році були:
Продукція металургійного комплексу: 11,5 млрд доларів +20%
Продукція агропромислового комплексу: 7,2 млрд доларів +15,3%
Машинобудування: 5,5 млрд доларів +5%
http://uprom.info/news/ekonomika/rinok/ ... rekordnym/
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:35

  Перес де Куэльяр написав:Ви розумієте, що від маленького "чих" починається великий шухер. За роки, вже мільйони людей слідкують в онлайн, що пишуть на фінансових ресурсах і оператори валютного ринку, той же Гагарін. Роза і повірте, кожне повідомлення в момент загону моніториться і валютний ринок реагує миттєво. А цвіркуни, це не розуміють, аби побільше ляпать на радощах.

Может и так ( все может быть )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:39

  Yuri_T написав:2018-й финансовый год закончился, именно об этом периоде был вопрос.
а убытки в 2019-м будут убытками за 2019-й :D
так заплатишь?

Цены на международных площадках и украинских сравнялись только в первых числах января и следовательно обналичка. У меня еще целый год будет на уплату налогов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:46

  pesikot написав:detroytred
Опять ваше любимое "начальство должно", при этом сами жители ничего не хотят делать.
А начальство у нас откуда взялось ? с другой планеты что ли прилетает ?
Нет, начальство у нас берётся из тех же жителей. И электрик, которому делегированы полномочия, тоже из тех же жителей.

Тобто кожен бажаючий може приходити і викручувати і вкручувати лампочки, знімати і чіпляти двері, перефарбовувати під’їзд як йому заманеться?! Не жителі, а Бетмени якісь!
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