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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 208209210211

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 153
1. Від 15 до 20%
26%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
82
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:53

Сибарит Именно по-этому, если будет время и желание, попробую анализ среднего хода. Есть подозрение, что конспирология ни при чём.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:58

Просто интересно, проверю. :)
Я назову человека хамом и провокатором за "Лжёшь собака!" (правда не своими словами, а в клипе).
Меня опять забанят так же как за то, что назвал так Генсека?
Генсека, кстати, за откровенное хамство не забанили.
А Васе надо научиться читать.
Я привёл данные по экспорту с/х продукции по данным Еврокомиссии, причём со ссылкой. Меня обвиняют во лжи на основе данных по общему экспорту.
Там, правда, и цифра по с/х экспорту, кот. заметно расходится с данными по моей ссылке.
Но васина ссылка несколько странная - на http://uprom.info, кот. в свою очередь ссылается на " Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now" якобы "Як повідомляє Державна фіскальна служба". В результате цепочка аж из четырёх (!) ссылок с малоизвестных порталов. Не знаю, публикует ли вообще ДФС данные по экспорту. Вообще-то, это не её функция, но утверждать не буду.
Но, может, полезнее было бы разобраться, чем объясняется расхождение данных, чем обвинять меня во лжи?

P.s. lapay от Вас ожидал более взвешенного подхода. С др. + всё понятно, но Вы, вроде, более серьёзный человек. Или ради того, чтобы доказать, что у нас всё хорошо, можно поддерживать что и кого угодно?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 січ, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:03

  sryvkin написав:
  Оленъ в kедах написав:
  ЛАД написав:
P.s. А за Вальцман" я бы банил "за разжигание ...". Противно читать.
(Дима, это не к Вам).

А що не так з "Вальцманом" ? Це прізвище його предків, нема чого стидатися :!:


«Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ, ari.ru ("Агентство Русской Информации"). Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г. Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
Президент України Петр Алексеевич Порошенко этнический УКРАИНЕЦ, у него:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.

Вопрос даже не в том, фейк это или нет.
Меня возмущает сама постановка вопроса, когда вместо обсуждения деловых качеств человека начинают обсуждать его расу или национальность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:08

  Сибарит написав:....
Появление на рынке спекулянтов, возможности которых слишком велики для данного рынка, действительно могут привести к локальным возмущениям, но спекулянты же их и отыграют. Да и не заинтересованы спекулянты в ломке рынков, если они спекулянты, а не диверсанты.

В ломке рынков, действительно не заинтересованы, но в значительных колебаниях вполне могут быть заинтересованы.
И их действия могут приводить как к сглаживанию сезонных колебаний, так и к их усилению (и не только сезонных).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:13

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:....
Появление на рынке спекулянтов, возможности которых слишком велики для данного рынка, действительно могут привести к локальным возмущениям, но спекулянты же их и отыграют. Да и не заинтересованы спекулянты в ломке рынков, если они спекулянты, а не диверсанты.

В ломке рынков, действительно не заинтересованы, но в значительных колебаниях вполне могут быть заинтересованы.
И их действия могут приводить как к сглаживанию сезонных колебаний, так и к их усилению (и не только сезонных).

Вам абы писАть?
С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:17

  vovan_prm написав:Вам абы писАть?

чем больше слов ниочем - тем умнее.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:20

  ЧИА написав:
  juristkostya написав:
  Vint написав:Но там дом довольно свежий, в доме, где живу, почти все за ЖЭК

Ну так вам очень повезло.

Сколько людей, столько и ситуаций (ЖЭКов, их работников и чиновников), и мнений.
До весны прошлого года жил в одном доме, так там ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии
В новом доме аналогичные работы были сделаны в конце прошлого года
Опять же, старый подъезд перекрасили и побелили в конце 2017, новый в декабре 2018

Так что по факту, при нормальном ЖЭКе (мэре города?) благоустройство делает ЖЭК, причем без напоминаний.


"ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии" - в подземных переходах в Киеве на проспекте Победы установили такие светильники - уже у половины начинка вырвана с корнем. Не для нашего народа еще пока такие прелести. Да и светодиодную лампочку в подъезде не вкрутишь - украдут (
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:27

Re: Валютный рынок в контексте

Уважаемые коллеги. Читатели и просто писатели.
Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц.
Но попытайтесь осилить хотя бы 30-ти минутный видос:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:45

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Меня возмущает сама постановка вопроса, когда вместо обсуждения деловых качеств человека начинают обсуждать его расу или национальность.

Щодо ділових якостей, припустимо, так. А щодо, скажімо, патріотизму (українського, звичайно)? Кореляцію можна спостерігати "в окопах".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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