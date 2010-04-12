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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:53
Сибарит Именно по-этому, если будет время и желание, попробую анализ среднего хода. Есть подозрение, что конспирология ни при чём.
Только не юля
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:58
Просто интересно, проверю.
Я назову человека хамом и провокатором за "Лжёшь собака!" (правда не своими словами, а в клипе).
Меня опять забанят так же как за то, что назвал так Генсека?
Генсека, кстати, за откровенное хамство не забанили.
А Васе надо научиться читать.
Я привёл данные по экспорту с/х продукции по данным Еврокомиссии, причём со ссылкой. Меня обвиняют во лжи на основе данных по общему экспорту.
Там, правда, и цифра по с/х экспорту, кот. заметно расходится с данными по моей ссылке.
Но васина ссылка несколько странная - на http://uprom.info, кот. в свою очередь ссылается на " Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now" якобы "Як повідомляє Державна фіскальна служба". В результате цепочка аж из четырёх (!) ссылок с малоизвестных порталов. Не знаю, публикует ли вообще ДФС данные по экспорту. Вообще-то, это не её функция, но утверждать не буду.
Но, может, полезнее было бы разобраться, чем объясняется расхождение данных, чем обвинять меня во лжи?
P.s. lapay от Вас ожидал более взвешенного подхода. С др. + всё понятно, но Вы, вроде, более серьёзный человек. Или ради того, чтобы доказать, что у нас всё хорошо, можно поддерживать что и кого угодно?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 січ, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:03
Вопрос даже не в том, фейк это или нет.
Меня возмущает сама постановка вопроса, когда вместо обсуждения деловых качеств человека начинают обсуждать его расу или национальность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:08
В ломке рынков, действительно не заинтересованы, но в значительных колебаниях вполне могут быть заинтересованы.
И их действия могут приводить как к сглаживанию сезонных колебаний, так и к их усилению (и не только сезонных).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:13
Вам абы писАть?
С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.
Только не юля
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:17
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:20
"ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии" - в подземных переходах в Киеве на проспекте Победы установили такие светильники - уже у половины начинка вырвана с корнем. Не для нашего народа еще пока такие прелести. Да и светодиодную лампочку в подъезде не вкрутишь - украдут (
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:27
Re: Валютный рынок в контексте
Уважаемые коллеги. Читатели и просто писатели.
Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц.
Но попытайтесь осилить хотя бы 30-ти минутный видос:
Только не юля
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:45
Re: Валютный рынок в контексте
Щодо ділових якостей, припустимо, так. А щодо, скажімо, патріотизму (українського, звичайно)? Кореляцію можна спостерігати "в окопах".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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