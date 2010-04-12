Додано: Нед 13 січ, 2019 22:58

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Просто интересно, проверю.Я назову человеказа "Лжёшь собака!" (правда не своими словами, а в клипе).Меня опять забанят так же как за то, что назвал так Генсека?Генсека, кстати, за откровенное хамство не забанили.А Васе надо научиться читать.Я привёл данные по экспорту с/х продукции по данным, причём со ссылкой. Меня обвиняют во лжи на основе данных по общему экспорту.Там, правда, и цифра по с/х экспорту, кот. заметно расходится с данными по моей ссылке.Но васина ссылка несколько странная - на, кот. в свою очередь ссылается на "з посиланням на" якобы "Як повідомляє Державна фіскальна служба". В результате цепочка аж из четырёх (!) ссылок с малоизвестных порталов. Не знаю, публикует ли вообще ДФС данные по экспорту. Вообще-то, это не её функция, но утверждать не буду.Но, может, полезнее было бы разобраться, чем объясняется расхождение данных, чем обвинять меня во лжи?P.s.от Вас ожидал более взвешенного подхода. С др. + всё понятно, но Вы, вроде, более серьёзный человек. Или ради того, чтобы доказать, что у нас всё хорошо, можно поддерживать что и кого угодно?