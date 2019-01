Додано: Нед 13 січ, 2019 23:45

ЛАД написав: Меня возмущает сама постановка вопроса, когда вместо обсуждения деловых качеств человека начинают обсуждать его расу или национальность. Меня возмущает сама постановка вопроса, когда вместо обсуждения деловых качеств человека начинают обсуждать его расу или национальность.

Щодо ділових якостей, припустимо, так. А щодо, скажімо, патріотизму (українського, звичайно)? Кореляцію можна спостерігати "в окопах". Щодо ділових якостей, припустимо, так. А щодо, скажімо, патріотизму (українського, звичайно)? Кореляцію можна спостерігати "в окопах".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell