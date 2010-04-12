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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:53
Сибарит Именно по-этому, если будет время и желание, попробую анализ среднего хода. Есть подозрение, что конспирология ни при чём.
Только не юля
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:58
Просто интересно, проверю.
Я назову человека хамом и провокатором за "Лжёшь собака!" (правда не своими словами, а в клипе).
Меня опять забанят так же как за то, что назвал так Генсека?
Генсека, кстати, за откровенное хамство не забанили.
А Васе надо научиться читать.
Я привёл данные по экспорту с/х продукции по данным Еврокомиссии, причём со ссылкой. Меня обвиняют во лжи на основе данных по общему экспорту.
Там, правда, и цифра по с/х экспорту, кот. заметно расходится с данными по моей ссылке.
Но васина ссылка несколько странная - на http://uprom.info, кот. в свою очередь ссылается на " Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now" якобы "Як повідомляє Державна фіскальна служба". В результате цепочка аж из четырёх (!) ссылок с малоизвестных порталов. Не знаю, публикует ли вообще ДФС данные по экспорту. Вообще-то, это не её функция, но утверждать не буду.
Но, может, полезнее было бы разобраться, чем объясняется расхождение данных, чем обвинять меня во лжи?
P.s. lapay от Вас ожидал более взвешенного подхода. С др. + всё понятно, но Вы, вроде, более серьёзный человек. Или ради того, чтобы доказать, что у нас всё хорошо, можно поддерживать что и кого угодно?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 січ, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:03
Вопрос даже не в том, фейк это или нет.
Меня возмущает сама постановка вопроса, когда вместо обсуждения деловых качеств человека начинают обсуждать его расу или национальность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:08
В ломке рынков, действительно не заинтересованы, но в значительных колебаниях вполне могут быть заинтересованы.
И их действия могут приводить как к сглаживанию сезонных колебаний, так и к их усилению (и не только сезонных).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:13
Вам абы писАть?
С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.
Только не юля
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:17
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:20
"ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии" - в подземных переходах в Киеве на проспекте Победы установили такие светильники - уже у половины начинка вырвана с корнем. Не для нашего народа еще пока такие прелести. Да и светодиодную лампочку в подъезде не вкрутишь - украдут (
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:27
Re: Валютный рынок в контексте
Уважаемые коллеги. Читатели и просто писатели.
Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц.
Но попытайтесь осилить хотя бы 30-ти минутный видос:
Только не юля
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:45
Re: Валютный рынок в контексте
Щодо ділових якостей, припустимо, так. А щодо, скажімо, патріотизму (українського, звичайно)? Кореляцію можна спостерігати "в окопах".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 14 січ, 2019 00:35
Та ніхто не обговорює расу, розмір черепа, чи куди поділись кучері дона Педро, все простіше - просто називають Вальцманом, бо щоб бути Гетьманом треба було відправити дуркецала-лускунчика Гелетея в Іловайськ разом з технікою, замість параду на Хрещатику та відкриття офшорів в цей час.
Рубати руки оточенню за розкрадання, не наживатися на армії - човни проти контрабандистів та браконьєрів тулити під виглядом москітного прости Господи флоту, ще й втридорога. От безпілотники нам треба було придбати ізраїльські, а щойно купили турецькі погані, бо Томаса нам там видали. Саджати друзів, чи ворогів хочаб за грати, а не на посади кумів та менеджерів рошену.
Я вже оминаю такі речі як спекулювання на вірі та мові. Можливо він й віруюча людина (але чому заповідей не дотримується?) - церква в маєтку стоїть, з фресками цікавими . Перевів її до ПЦУ з МП ? Але про мову вже мовчав би Данілич, при всій неповазі до нього розмовляв у президентському кабінеті державною мовою, хай і разом з триповерховим. Це ми достеменно знаємо завдяки майору Мельниченку А колишній бізнес-партнер Оніщенко записав нинішнього хазяїна кабінету-окупантською говорить Ще там якийсь ліфт секретний з кабінету в гараж, по якому сумки з грошима доставляли на підкуп депутатів. Та гостей таємних підіймали цим ліфтом. Як такого називати, як не Вальцманом?
Де долар по 10 в кінці кінців? Томаса нам в 14 році не обіцяли, а це було
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