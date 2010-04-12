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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 209210211212

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 153
1. Від 15 до 20%
26%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
82
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 01:20

  ЛАД написав:
  Оленъ в kедах написав:
А що не так з "Вальцманом" ? Це прізвище його предків, нема чого стидатися :!:


Меня возмущает сама постановка вопроса, когда вместо обсуждения деловых качеств человека начинают обсуждать его расу или национальность.


Олень - то є тварина.. чого від скотини чекати :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 02:57

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.

Они разные бывают )
И такие как Сорос тоже
и это пройдет
ЧИА
 
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  #<1 ... 209210211212
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