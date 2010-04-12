|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
sryvkin
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 30.06.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 02:57
vovan_prm написав:
С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.
Они разные бывают )
И такие как Сорос тоже
и это пройдет
-
ЧИА
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 25.12.16
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14192
|1633206
|
|
|6526
|1391174
|
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
|
|159
|260808
|
|