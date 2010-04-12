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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:08
Сибарит написав:
....
Появление на рынке спекулянтов, возможности которых слишком велики для данного рынка, действительно могут привести к локальным возмущениям, но спекулянты же их и отыграют. Да и не заинтересованы спекулянты в ломке рынков, если они спекулянты, а не диверсанты.
В ломке рынков, действительно не заинтересованы, но в значительных колебаниях вполне могут быть заинтересованы.
И их действия могут приводить как к сглаживанию сезонных колебаний, так и к их усилению (и не только сезонных).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:13
ЛАД написав: Сибарит написав:
....
Появление на рынке спекулянтов, возможности которых слишком велики для данного рынка, действительно могут привести к локальным возмущениям, но спекулянты же их и отыграют. Да и не заинтересованы спекулянты в ломке рынков, если они спекулянты, а не диверсанты.
В ломке рынков, действительно не заинтересованы, но в значительных колебаниях вполне могут быть заинтересованы.
И их действия могут приводить как к сглаживанию сезонных колебаний, так и к их усилению (и не только сезонных).
Вам абы писАть?
С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:17
vovan_prm написав:
Вам абы писАть?
чем больше слов ниочем - тем умнее.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:20
ЧИА написав: juristkostya написав: Vint написав:
Но там дом довольно свежий, в доме, где живу, почти все за ЖЭК
Ну так вам очень повезло.
Сколько людей, столько и ситуаций (ЖЭКов, их работников и чиновников), и мнений.
До весны прошлого года жил в одном доме, так там ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии
В новом доме аналогичные работы были сделаны в конце прошлого года
Опять же, старый подъезд перекрасили и побелили в конце 2017, новый в декабре 2018
Так что по факту, при нормальном ЖЭКе (мэре города?) благоустройство делает ЖЭК, причем без напоминаний.
"ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии" - в подземных переходах в Киеве на проспекте Победы установили такие светильники - уже у половины начинка вырвана с корнем. Не для нашего народа еще пока такие прелести. Да и светодиодную лампочку в подъезде не вкрутишь - украдут (
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rasmus
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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:27
Уважаемые коллеги. Читатели и просто писатели.
Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц.
Но попытайтесь осилить хотя бы 30-ти минутный видос:
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Пон 14 січ, 2019 00:35
Де долар по 10 в кінці кінців? Томаса нам в 14 році не обіцяли, а це було
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Оленъ в kедах
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Додано: Пон 14 січ, 2019 02:57
vovan_prm написав:
С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.
Они разные бывают )
И такие как Сорос тоже
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Пон 14 січ, 2019 08:50
Доброе утро.
Опубликованные сегодня данные по торговле КНР за декабрь разочаровали.
Экспорт в прошлом месяце упал на 4,4% год к году, а импорт сократился на 7,6%, тогда как инвесторы ждали роста обоих показателей.
Соответственно, азиатские индексы сегодня падают, а нефть дешевеет: сокращение объемов китайской торговли интерпретируется рынком как усиление риска замедления мирового экономического роста.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 08:57
sergey_sryvkin написав:
Заробляє не найманий працівник, а той, хто його наймає.
Та в бюджет за нього теж все сплачує роботодавець.
Працівник виконує вказівки та отримує зарплатню.
Для того, хто наймає - це ресурс, і в певному розумінні партнер. То ж працівниц саме заробляє. Робота "просто виконує вказівки" стосується лиш найменш квалівікованої праці. Хто саме виступає податковим агентом - не має різниці, працівник заробляє "брутто" ЗП, роботодавець як агент пллатить з неї податки.
Не варто так презирливо ставитись до найманих працівників
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