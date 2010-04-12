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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 206207208209>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 156
1. Від 15 до 20%
26%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
85
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:08

  Сибарит написав:....
Появление на рынке спекулянтов, возможности которых слишком велики для данного рынка, действительно могут привести к локальным возмущениям, но спекулянты же их и отыграют. Да и не заинтересованы спекулянты в ломке рынков, если они спекулянты, а не диверсанты.

В ломке рынков, действительно не заинтересованы, но в значительных колебаниях вполне могут быть заинтересованы.
И их действия могут приводить как к сглаживанию сезонных колебаний, так и к их усилению (и не только сезонных).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:13

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:....
Появление на рынке спекулянтов, возможности которых слишком велики для данного рынка, действительно могут привести к локальным возмущениям, но спекулянты же их и отыграют. Да и не заинтересованы спекулянты в ломке рынков, если они спекулянты, а не диверсанты.

В ломке рынков, действительно не заинтересованы, но в значительных колебаниях вполне могут быть заинтересованы.
И их действия могут приводить как к сглаживанию сезонных колебаний, так и к их усилению (и не только сезонных).

Вам абы писАть?
С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:17

  vovan_prm написав:Вам абы писАть?

чем больше слов ниочем - тем умнее.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:20

  ЧИА написав:
  juristkostya написав:
  Vint написав:Но там дом довольно свежий, в доме, где живу, почти все за ЖЭК

Ну так вам очень повезло.

Сколько людей, столько и ситуаций (ЖЭКов, их работников и чиновников), и мнений.
До весны прошлого года жил в одном доме, так там ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии
В новом доме аналогичные работы были сделаны в конце прошлого года
Опять же, старый подъезд перекрасили и побелили в конце 2017, новый в декабре 2018

Так что по факту, при нормальном ЖЭКе (мэре города?) благоустройство делает ЖЭК, причем без напоминаний.


"ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии" - в подземных переходах в Киеве на проспекте Победы установили такие светильники - уже у половины начинка вырвана с корнем. Не для нашего народа еще пока такие прелести. Да и светодиодную лампочку в подъезде не вкрутишь - украдут (
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:27

Re: Валютный рынок в контексте

Уважаемые коллеги. Читатели и просто писатели.
Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц.
Но попытайтесь осилить хотя бы 30-ти минутный видос:
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 00:35

Де долар по 10 в кінці кінців? Томаса нам в 14 році не обіцяли, а це було :!:
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 02:57

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:С точки зрения (исключительно) экономики - спекулянты естественный и прямой нейтрализатор волюнтаризма.

Они разные бывают )
И такие как Сорос тоже
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:19

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Я понимаю, что не всем под силу одолеть учебник по экономике на 500 страниц.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:50

Доброе утро.

Опубликованные сегодня данные по торговле КНР за декабрь разочаровали.
Экспорт в прошлом месяце упал на 4,4% год к году, а импорт сократился на 7,6%, тогда как инвесторы ждали роста обоих показателей.
Соответственно, азиатские индексы сегодня падают, а нефть дешевеет: сокращение объемов китайской торговли интерпретируется рынком как усиление риска замедления мирового экономического роста.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:57

Re: Валютный рынок в контексте

  sergey_sryvkin написав:Заробляє не найманий працівник, а той, хто його наймає.
Та в бюджет за нього теж все сплачує роботодавець.
Працівник виконує вказівки та отримує зарплатню.

Для того, хто наймає - це ресурс, і в певному розумінні партнер. То ж працівниц саме заробляє. Робота "просто виконує вказівки" стосується лиш найменш квалівікованої праці. Хто саме виступає податковим агентом - не має різниці, працівник заробляє "брутто" ЗП, роботодавець як агент пллатить з неї податки.
Не варто так презирливо ставитись до найманих працівників
Faceless
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