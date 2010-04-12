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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 206207208209

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 156
1. Від 15 до 20%
26%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
85
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:03

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:2. Уборка оплачивается отдельно

Вам городские коммунальные службы выдают отдельный счет?
  Вкладчик1234 написав:3. Суд - смешно
  vitaliian написав:За подання до суду Ставка судового збору

Действительно смешно, верить, что с тех судебных сборов можно профинансировать всю судебную систему.
  Вкладчик1234 написав:4. На окопы - отдельный налог

О, да, 1,5% от доходов физлиц! В случае условного Долярчика это сколько, гривен 50 в месяц? За акие деньжищи ему нужно персональный взвод Альфы выделить для его обороны
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Faceless написав:Действительно смешно, верить, что с тех судебных сборов можно профинансировать всю судебную систему.

вы забыли про расходы на ВР и АП
на Аппарат Верховной Рады в 2019 году предусмотрено – 1 млрд 724 млн 286,2 тыс. грн

На Аппарат Госуправления делами президента в 2019 году предусмотрено 1 млрд 963,4 млн грн. В том числе, на оплату труда по общему и специальному фондам – 996 млн грн.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 січ, 2019 09:42, всього редагувалось 7 разів.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:10

Re: Валютный рынок в контексте

Так что там с валютой?) а то на этой недели уже нужно прикупить, хочется ниже 28, будет ? Киев начинает ниже чем закрывался в пятницу, оптом можно и по 28.05 купить
rils33
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:12

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:2. Уборка оплачивается отдельно

Вам городские коммунальные службы выдают отдельный счет?

Не срача ради, но тут вы не правы. По крайней мере в Киеве КП "Київкомунсервіс" ежемесячно выдаёт отдельный счет. Он так и называется: "Рахунок за вивезення побутових відходів". Сумма мизерная, 26,01грн, но всё же.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:18

28.17 mb

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:23

Удалил, чтоб не забанили
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 14 січ, 2019 09:33, всього редагувалось 2 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:29

54 --- кс

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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:33

Проблемма в том что у нас все практически балаболки и веры нету никому!

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