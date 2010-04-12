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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:03
Вкладчик1234 написав:
2. Уборка оплачивается отдельно
Вам городские коммунальные службы выдают отдельный счет?
Вкладчик1234 написав:
3. Суд - смешно
vitaliian написав:
За подання до суду Ставка судового збору
Действительно смешно, верить, что с тех судебных сборов можно профинансировать всю судебную систему.
Вкладчик1234 написав:
4. На окопы - отдельный налог
О, да, 1,5% от доходов физлиц! В случае условного Долярчика это сколько, гривен 50 в месяц? За акие деньжищи ему нужно персональный взвод Альфы выделить для его обороны
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:09
Faceless написав:
Действительно смешно, верить, что с тех судебных сборов можно профинансировать всю судебную систему.
вы забыли про расходы на ВР и АП
на Аппарат Верховной Рады в 2019 году предусмотрено – 1 млрд 724 млн 286,2 тыс. грн
На Аппарат Госуправления делами президента в 2019 году предусмотрено 1 млрд 963,4 млн грн. В том числе, на оплату труда по общему и специальному фондам – 996 млн грн.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 14 січ, 2019 09:42, всього редагувалось 7 разів.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:10
Так что там с валютой?) а то на этой недели уже нужно прикупить, хочется ниже 28, будет ? Киев начинает ниже чем закрывался в пятницу, оптом можно и по 28.05 купить
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:12
Faceless написав: Вкладчик1234 написав:
2. Уборка оплачивается отдельно
Вам городские коммунальные службы выдают отдельный счет?
Не срача ради, но тут вы не правы. По крайней мере в Киеве КП "Київкомунсервіс" ежемесячно выдаёт отдельный счет. Он так и называется: "Рахунок за вивезення побутових відходів". Сумма мизерная, 26,01грн, но всё же.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:18
28.17 mb*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:23
Удалил, чтоб не забанили
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 14 січ, 2019 09:33, всього редагувалось 2 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:29
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:33
Проблемма в том что у нас все практически балаболки и веры нету никому!*Відправлено з Чату
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