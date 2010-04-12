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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 207208209210211>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.3 5 157
1. Від 15 до 20%
25%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
86
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:10

Re: Валютный рынок в контексте

Так что там с валютой?) а то на этой недели уже нужно прикупить, хочется ниже 28, будет ? Киев начинает ниже чем закрывался в пятницу, оптом можно и по 28.05 купить
rils33
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:12

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:2. Уборка оплачивается отдельно

Вам городские коммунальные службы выдают отдельный счет?

Не срача ради, но тут вы не правы. По крайней мере в Киеве КП "Київкомунсервіс" ежемесячно выдаёт отдельный счет. Он так и называется: "Рахунок за вивезення побутових відходів". Сумма мизерная, 26,01грн, но всё же.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:18

28.17 mb

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:29

54 --- кс

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:58

28.02 Мб

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:01

  rils33 написав:Так что там с валютой?) а то на этой недели уже нужно прикупить, хочется ниже 28, будет ? Киев начинает ниже чем закрывался в пятницу, оптом можно и по 28.05 купить

Тут все зависит от Капитана Очевидность он сейчас со своими 7K $ повелитель рынка :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:06

28.06mb

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

межбанк, я думаю, сегодня просядет. Экспортеры пойдут продавать, увидев пятничный спад
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:15

  sani_2012 написав:28.06mb

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На каком сайте смотришь?
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mihail129
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:18

Re: Валютный рынок в контексте

00/06
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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