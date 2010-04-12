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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:10
Так что там с валютой?) а то на этой недели уже нужно прикупить, хочется ниже 28, будет ? Киев начинает ниже чем закрывался в пятницу, оптом можно и по 28.05 купить
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rils33
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:12
Faceless написав: Вкладчик1234 написав:
2. Уборка оплачивается отдельно
Вам городские коммунальные службы выдают отдельный счет?
Не срача ради, но тут вы не правы. По крайней мере в Киеве КП "Київкомунсервіс" ежемесячно выдаёт отдельный счет. Он так и называется: "Рахунок за вивезення побутових відходів". Сумма мизерная, 26,01грн, но всё же.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:18
28.17 mb*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:29
54 --- кс*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:58
28.02 Мб*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:01
rils33 написав:
Так что там с валютой?) а то на этой недели уже нужно прикупить, хочется ниже 28, будет ? Киев начинает ниже чем закрывался в пятницу, оптом можно и по 28.05 купить
Тут все зависит от Капитана Очевидность
он сейчас со своими 7K $ повелитель рынка
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:06
28.06mb*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:13
межбанк, я думаю, сегодня просядет. Экспортеры пойдут продавать, увидев пятничный спад
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:15
sani_2012 написав:
28.06mb*Відправлено з Чату
На каком сайте смотришь?
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mihail129
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:18
00/06
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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