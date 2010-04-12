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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 208209210211>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.3 5 157
1. Від 15 до 20%
25%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
86
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:18

  Волк написав:межбанк, я думаю, сегодня просядет. Экспортеры пойдут продавать, увидев пятничный спад

Это какието неправильные экспортёры и они несут неправильный мёд.

Я продаю когда курс растёт, а покупаю, когда падает, так выгоднее, с учётом инерционности клиентбанка :)
У меня есть друг, он поступает похожим образом, но продаёт вместе с НБУ и покупает вместе с ним.
А на экстремумах, всё равно слиться не выйдет, уж слишом они мимолётные.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:23

За 2018 год денежная база выросла на 9,2%.

В декабре 2018 года денежная база, которая включает в себя наличные деньги в обращении вне банков, резервные средства банков и другие средства, выросла на 0,8%.

https://ukranews.com/news/607244-obem-n ... lrd-griven
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:28

28.04 mb

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:33

  sani_2012 написав:28.04 mb

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ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
10:25 28.0000 28.0500
10:20 27.9800 28.0300
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:34

Re: Валютный рынок в контексте

Межбанк до 27.90 добежать должен сегодня на изи
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:36

Грошова маса в Україні у 2018 році зросла на 5,6% - до 1 трлн 276 млрд 221 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
За даними Нацбанку, за грудень грошова маса зросла на 3,9%.
Також, за інформацією НБУ, грошова база за 2018 рік збільшилася на 9,2% - до 435 млрд 797 млн грн. За грудень вона зросла на 0,8%.
Додамо, грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.
Як повідомляв УНН, грошова маса в Україні у листопаді 2018 року скоротилася на 1,3% - до 1 трлн 228 млрд 554 млн грн.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1773320- ... sla-na-5-6
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 14 січ, 2019 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:48

27.99mb

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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:В МинСтець этому не учат, к сожалению.

Двайте без образ. Ок? Я помилився і свою помилку виправив. Можливо Ви саме та людина яка в житті ні разу не помилялася, а я помиляюсь і перепрошую за свої помилкі. А тавро можу і на Вас повісити, без проблем, але я не прихильник перетворювання форуму на образливий балаган і з нетерпінням чекаю ДС який поставить всі хамські морди, флудерастів та провокаторів на місце ! :twisted:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:00

  Василь-Рівне написав:
  Искатель написав:В МинСтець этому не учат, к сожалению.

Двайте без образ. Ок? Я помилився і свою помилку виправив. Можливо Ви саме та людина яка в житті ні разу не помилялася, а я помиляюсь і перепрошую за свої помилкі. А тавро можу і на Вас повісити, без проблем, але я не прихильник перетворювання форуму на образливий балаган і з нетерпінням чекаю ДС який поставить всі хамські морди, флудерастів та провокаторів на місце ! :twisted:

До речі, щодо помилок.
Досить вже Вам писати у словах "книжкИ", "помилкИ" і т.і. в кінці слова "І" замість "И". Якщо українська - не Ваша рідна мова, пишіть російською, тут поки що це дозволяється :)
Усього найкращого, не ображайтесь :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Якщо українська - не Ваша рідна мова, пишіть російською

Ні, не моя рідна, але після подій 2014 року я принципово, хай і з помилками буду спілкуватись та писати лише українською. А помилки, це справа не смертельна. Адепти російської також роблять помилки, але Ви їх за це ЧОМУСЬ не троллите, вірно? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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