Волк написав:межбанк, я думаю, сегодня просядет. Экспортеры пойдут продавать, увидев пятничный спад
Это какието неправильные экспортёры и они несут неправильный мёд.
Я продаю когда курс растёт, а покупаю, когда падает, так выгоднее, с учётом инерционности клиентбанка У меня есть друг, он поступает похожим образом, но продаёт вместе с НБУ и покупает вместе с ним. А на экстремумах, всё равно слиться не выйдет, уж слишом они мимолётные.
Грошова маса в Україні у 2018 році зросла на 5,6% - до 1 трлн 276 млрд 221 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ. За даними Нацбанку, за грудень грошова маса зросла на 3,9%. Також, за інформацією НБУ, грошова база за 2018 рік збільшилася на 9,2% - до 435 млрд 797 млн грн. За грудень вона зросла на 0,8%. Додамо, грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери. Як повідомляв УНН, грошова маса в Україні у листопаді 2018 року скоротилася на 1,3% - до 1 трлн 228 млрд 554 млн грн. https://www.unn.com.ua/uk/news/1773320- ... sla-na-5-6
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 14 січ, 2019 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.