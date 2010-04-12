28.01mb
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:52
28.01mb
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:58
Re: Валютный рынок в контексте
Добрый день всем.
На моменте боковик,но есть важные новости,Киев перестал "дурковать" и принимать дороже всех по стране,ситуация видимо рассосалась,растворились предновогодние откаты,все желающие отоварились и столица вернулась в обычное русло,когда сдающих валюту в 1.5 раза больше чем покупающих,причём цены тоже поднырнули под котировки востока.
На МБ тоже скукота,не смотря на зашкаливающую ликвидность,а именно 105 ярдов(я такого на своей памяти не помню) котировки прибивают к отметке 28 с мизерным хвостиком.Видимо сказалось погашение ОВГЗ,но банки(как Чапай?) думают,куда же им податься,ждать тех мифических заёмщиков или не мутить и идти обратно в ОВГЗ,но идёт какая-то игра,возможно торг,для того что бы Минфин повысил и так просто запредельные ставки,повторюсь,пора делать операцию "двери\пальцы\жим-жим".
Для обвалистов плохие новости,они опять проморгали "резкие" скачки,ракету привязали и отпускать нет причин,ждите,даже незаряженное ружьё стреляет,может 10 лет придётся потерпеть,но оно обязательно разродится.
Сдать можно за 28,купить за 28.05,ну не лепота?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:59
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
Тут же все видно.
При всплесках и падениях можно и сюда написать.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:02
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:03
somilitark
Хмельницкий обменки 27.75-28. Дешевле или почти ка Львов теперь. А было Хмельницкий быстрее космонавта бегал.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 14 січ, 2019 12:12, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:08
Re: Валютный рынок в контексте
матерого ГУРУ из бегемота,который сообщал Алексеевичу
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 14 січ, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:09
Ясно,спасибо.
Так исторически сложилось,что восток всегда выше котирует валюту,центр умеренно,а запад просто весь уехал на заработки да и покупать толком некому,из-за этого приёмы всегда смешные у вас и самая сладкая продажа,на соседней ветке обвалисты предлагают Черновцы вычеркнуть из валютной карты страны,портят им всю картину маслом
Хотя внутренний спрос растёт семимильными шагами,наличка почти постоянно имеет котировки ниже МБ.
Ждём аграриев,они способны придать жизни и наличке и МБ,а так как на носу посевная после рекордного урожая,то думаю аппетиты у них будут отменные на гривну и ожидания от своего бизнеса
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:26
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:27
В Чернівцях на відміну від Львова і Франківська в простих обмінках ринкові ціни і пересічний може купити соточку-другу по адекватній ціні. У Львові і Франківську вже давно всі йдуть на ринок до мінял, а звичайний обмін валют існує для скупки іноземних торгзнаків від туристів та іноземних студентів.
Франківськ 27,85/27,99
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:35
|