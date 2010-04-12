RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 209210211212>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 158
1. Від 15 до 20%
25%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
6%
9
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
86
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:52

28.01mb

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:58

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день всем.
На моменте боковик,но есть важные новости,Киев перестал "дурковать" и принимать дороже всех по стране,ситуация видимо рассосалась,растворились предновогодние откаты,все желающие отоварились и столица вернулась в обычное русло,когда сдающих валюту в 1.5 раза больше чем покупающих,причём цены тоже поднырнули под котировки востока.
На МБ тоже скукота,не смотря на зашкаливающую ликвидность,а именно 105 ярдов(я такого на своей памяти не помню) котировки прибивают к отметке 28 с мизерным хвостиком.Видимо сказалось погашение ОВГЗ,но банки(как Чапай?) думают,куда же им податься,ждать тех мифических заёмщиков или не мутить и идти обратно в ОВГЗ,но идёт какая-то игра,возможно торг,для того что бы Минфин повысил и так просто запредельные ставки,повторюсь,пора делать операцию "двери\пальцы\жим-жим".
Для обвалистов плохие новости,они опять проморгали "резкие" скачки,ракету привязали и отпускать нет причин,ждите,даже незаряженное ружьё стреляет,может 10 лет придётся потерпеть,но оно обязательно разродится.
Сдать можно за 28,купить за 28.05,ну не лепота?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10063
З нами з: 30.12.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:59

  sani_2012 написав:
  rasmus написав:ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА 10:25 28.0000 28.0500 10:20 27.9800 28.0300

Продолжай

*Відправлено з Чату


https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
Тут же все видно.
При всплесках и падениях можно и сюда написать.
rasmus
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 23.04.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:02

  сірий написав:Ну эти все бла бла бла -не интересны, что там на МБ на нале.?
Даа, с ДСом, как то было информационней


Несомненно!
Надо громко всем позвать, как Деда Мороза )

ДЯДЯ САША!
Возвращайтесь и больше не хворайте!
rasmus
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 23.04.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:03

somilitark
Хмельницкий обменки 27.75-28. Дешевле или почти ка Львов теперь. А было Хмельницкий быстрее космонавта бегал.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 14 січ, 2019 12:12, всього редагувалось 3 разів.
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 27.10.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте

  rasmus написав:Несомненно!
Надо громко всем позвать
матерого ГУРУ из бегемота,который сообщал Алексеевичу :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 14 січ, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 03.12.14
Подякував: 239 раз.
Подякували: 284 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:09

  Oleg_Sa написав:somilitark
Хмельницкий обменки 27.75-28.

Ясно,спасибо.
Так исторически сложилось,что восток всегда выше котирует валюту,центр умеренно,а запад просто весь уехал на заработки да и покупать толком некому,из-за этого приёмы всегда смешные у вас и самая сладкая продажа,на соседней ветке обвалисты предлагают Черновцы вычеркнуть из валютной карты страны,портят им всю картину маслом :lol:
Хотя внутренний спрос растёт семимильными шагами,наличка почти постоянно имеет котировки ниже МБ.
Ждём аграриев,они способны придать жизни и наличке и МБ,а так как на носу посевная после рекордного урожая,то думаю аппетиты у них будут отменные на гривну и ожидания от своего бизнеса :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10063
З нами з: 30.12.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:26

  somilitark написав:Сдать можно за 28,купить за 28.05,ну не лепота?)))

Значит,очень скоро вверх. Всё остальное, как и писал ранее, бла бла бла.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:27

  somilitark написав:
  Oleg_Sa написав:somilitark
Хмельницкий обменки 27.75-28.

Ясно,спасибо.
Так исторически сложилось,что восток всегда выше котирует валюту,центр умеренно,а запад просто весь уехал на заработки да и покупать толком некому,из-за этого приёмы всегда смешные у вас и самая сладкая продажа,на соседней ветке обвалисты предлагают Черновцы вычеркнуть из валютной карты страны,портят им всю картину маслом :lol: :!:

В Чернівцях на відміну від Львова і Франківська в простих обмінках ринкові ціни і пересічний може купити соточку-другу по адекватній ціні. У Львові і Франківську вже давно всі йдуть на ринок до мінял, а звичайний обмін валют існує для скупки іноземних торгзнаків від туристів та іноземних студентів.
Франківськ 27,85/27,99
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 23.01.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:35

  сірий написав:
  somilitark написав:Сдать можно за 28,купить за 28.05,ну не лепота?)))

Значит,очень скоро вверх. Всё остальное, как и писал ранее, бла бла бла.

Это у тебя про "скоро вверх" бла бла бла.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 21.09.12
Подякував: 489 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 209210211212>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1418, 1419, 1420
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14193 1633694
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 11:21
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1391343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 260972
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.