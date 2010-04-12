Додано: Пон 14 січ, 2019 11:58

Добрый день всем.

На моменте боковик,но есть важные новости,Киев перестал "дурковать" и принимать дороже всех по стране,ситуация видимо рассосалась,растворились предновогодние откаты,все желающие отоварились и столица вернулась в обычное русло,когда сдающих валюту в 1.5 раза больше чем покупающих,причём цены тоже поднырнули под котировки востока.

На МБ тоже скукота,не смотря на зашкаливающую ликвидность,а именно 105 ярдов(я такого на своей памяти не помню) котировки прибивают к отметке 28 с мизерным хвостиком.Видимо сказалось погашение ОВГЗ,но банки(как Чапай?) думают,куда же им податься,ждать тех мифических заёмщиков или не мутить и идти обратно в ОВГЗ,но идёт какая-то игра,возможно торг,для того что бы Минфин повысил и так просто запредельные ставки,повторюсь,пора делать операцию "двери\пальцы\жим-жим".

Для обвалистов плохие новости,они опять проморгали "резкие" скачки,ракету привязали и отпускать нет причин,ждите,даже незаряженное ружьё стреляет,может 10 лет придётся потерпеть,но оно обязательно разродится.

Сдать можно за 28,купить за 28.05,ну не лепота?)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.