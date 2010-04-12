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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 209210211212

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 158
1. Від 15 до 20%
25%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
6%
9
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
86
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:35

В пятницу НБУ купил где то 11 млн
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:38

  strategbob написав:
Франківськ 27,85/27,99

Мафия короче,валютная :?

А вот вы зачем такое презрение ко всем обвалистам опубликовали?
Вам не поверят и скажут,что к вам из Черновцов завезли опасный вирус,пора карантин объявлять.
Форумчанин Серый всё вышесказанное интерпретирует как ракетой вверх,Сибарит продажу по 27.99 переведёт на обычный язык,как очень искусный маркетинг и скажет,что нет поводов для беспокойства,ну а я скажу просто,акция "покупка по 28 и выше" закончилась на западе,ещё немножко,скорее всего до обеда продержится в центре,ну а активный циклон баксопонижения дойдёт до востока скорее всего аж в середине текущей недели :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте

27.80 до конца недели на продажу ловим по налу?
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:47

  Мизантрóп написав:
  rasmus написав:Несомненно!
Надо громко всем позвать
матерого ГУРУ из бегемота,который сообщал Алексеевичу :wink:


Здравствуйте .
Нам бы Александра Алексеевича ПОЗВАТЬ !
Там, смотришь и связь бы с матерыми наладилась бы....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:55

  холява написав:
  Мизантрóп написав:
  rasmus написав:Несомненно!
Надо громко всем позвать
матерого ГУРУ из бегемота,который сообщал Алексеевичу :wink:


Здравствуйте .
Нам бы Александра Алексеевича ПОЗВАТЬ !
Там, смотришь и связь бы с матерыми наладилась бы....

Забил он на всех,надоели ему своим бла-бла-бла
МБ -ну ооочень узко,думаю выстрелит :wink:
Востаннє редагувалось сірий в Пон 14 січ, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:58

Re: Валютный рынок в контексте

https://bin.ua/news/finance/finances/22 ... -godu.html
Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане пришлют в Украину больше денег.
Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-июль 2018 года перечислили в Украину 6,3 млрд долл. Данные за весь 2018 год пока не обнародованы.

В 2017 году объем частных денежных переводов в Украину составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.
rasmus
 
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