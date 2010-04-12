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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:38
Мафия короче,валютная
А вот вы зачем такое презрение ко всем обвалистам опубликовали?
Вам не поверят и скажут,что к вам из Черновцов завезли опасный вирус,пора карантин объявлять.
Форумчанин Серый всё вышесказанное интерпретирует как ракетой вверх,Сибарит продажу по 27.99 переведёт на обычный язык,как очень искусный маркетинг и скажет,что нет поводов для беспокойства,ну а я скажу просто,акция "покупка по 28 и выше" закончилась на западе,ещё немножко,скорее всего до обеда продержится в центре,ну а активный циклон баксопонижения дойдёт до востока скорее всего аж в середине текущей недели
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:40
Re: Валютный рынок в контексте
27.80 до конца недели на продажу ловим по налу?
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:47
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:55
Забил он на всех,надоели ему своим бла-бла-бла
МБ -ну ооочень узко,думаю выстрелит
Востаннє редагувалось сірий в Пон 14 січ, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:58
Re: Валютный рынок в контексте
Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане пришлют в Украину больше денег.
Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-июль 2018 года перечислили в Украину 6,3 млрд долл. Данные за весь 2018 год пока не обнародованы.
В 2017 году объем частных денежных переводов в Украину составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.
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