rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.
Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."
Думаете Кущ имеет ник капитан очевидность на этом форуме?
п.с. умиляют запоребриковые эксперты,если транш не дали,то сказали бы что антанта цинично сливает своих союзников,транш дали,это ещё хуже,всё равно будет дефолт, но папизже .
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.
Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."
НУу так себе,ни о чем .Какой то аналитик ,что то сказал.Успакаивают-короче.Я бы это интерпретировал как индекс бигмака кстати спасибо за инфо
rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.
Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."
Думаете Кущ имеет ник капитан очевидность на этом форуме?
п.с. умиляют запоребриковые эксперты,если транш не дали,то сказали бы что антанта цинично сливает своих союзников,транш дали,это ещё хуже,всё равно будет дефолт, но папизже .
Мысль все равно трезвая, пусть будет в загашничке.
rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.
Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."
НУу так себе,ни о чем .Какой то аналитик ,что то сказал.Успакаивают-короче.Я бы это интерпретировал как индекс бигмака кстати спасибо за инфо
А что Охрименко пишет, что то давно не было его великих цитат.
rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.
Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."
НУу так себе,ни о чем .Какой то аналитик ,что то сказал.Успакаивают-короче.Я бы это интерпретировал как индекс бигмака кстати спасибо за инфо
А что Охрименко пишет, что то давно не было его великих цитат.
rasmus написав: Мысль все равно трезвая, пусть будет в загашничке.
Трезвая так трезвая,я надеюсь вы не оформляете безразрывное грндепо на 5 лет,а "мысль" его в духе:если будет солнце светить,то скорее всего осадков не будет,а если затянет тучами,то всё может быть,а в январе может даже снег идти
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ... Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля) Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ. Россия , единственная , которая не выставляет условий ,забирайте после 20 ....ВСЕ ....гривны нужно , "мама не горюй ",какой там откуп...
Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ... Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля) Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ. Россия , единственная , которая не выставляет условий ,забирайте после 20 ....ВСЕ ....гривны нужно , "мама не горюй ",какой там откуп...
Шановний Холява, поясніть будь ласка, ви що їм всім платите в гривні? Чи ви акумулюєте гривню щоб купити євро та розрахуватись і тому ваша гривня не створює тиск на курс долара в нашій Неньці?