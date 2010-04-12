RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 211212213214215>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 158
1. Від 15 до 20%
25%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
6%
9
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
86
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:10

  rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.

Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."

Думаете Кущ имеет ник капитан очевидность на этом форуме?

п.с. умиляют запоребриковые эксперты,если транш не дали,то сказали бы что антанта цинично сливает своих союзников,транш дали,это ещё хуже,всё равно будет дефолт, но папизже :mrgreen: .
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10066
З нами з: 30.12.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1823 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:10

  rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.

Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."

НУу так себе,ни о чем .Какой то аналитик ,что то сказал.Успакаивают-короче.Я бы это интерпретировал как индекс бигмака :D
кстати спасибо за инфо :|
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:20

  somilitark написав:
  rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.

Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."

Думаете Кущ имеет ник капитан очевидность на этом форуме?

п.с. умиляют запоребриковые эксперты,если транш не дали,то сказали бы что антанта цинично сливает своих союзников,транш дали,это ещё хуже,всё равно будет дефолт, но папизже :mrgreen: .


Мысль все равно трезвая, пусть будет в загашничке.
rasmus
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 23.04.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:21

  сірий написав:
  rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.

Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."

НУу так себе,ни о чем .Какой то аналитик ,что то сказал.Успакаивают-короче.Я бы это интерпретировал как индекс бигмака :D
кстати спасибо за инфо :|

А что Охрименко пишет, что то давно не было его великих цитат.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30226
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2970 раз.
Подякували: 5007 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:21

А что так тихо ,ВСЕ НА ОТКУПЕ :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:22

  zzzzzz написав:
  сірий написав:
  rasmus написав:У плані надання траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є інтерес не тільки для Києва, але також і для самого фонду.

Відповідну точку зору представив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він, зокрема, зазначив, що в МВФ вже "немає ілюзій з приводу перспектив реформ в Україні», тому тепер основна мета фонду - не допустити дефолту в країні. В іншому випадку під загрозою опиняться виплати України за раніше взятими боргах."

НУу так себе,ни о чем .Какой то аналитик ,что то сказал.Успакаивают-короче.Я бы это интерпретировал как индекс бигмака :D
кстати спасибо за инфо :|

А что Охрименко пишет, что то давно не было его великих цитат.

Я за ним как то не слежу и не цитирую
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:24

  rasmus написав:
Мысль все равно трезвая, пусть будет в загашничке.

Трезвая так трезвая,я надеюсь вы не оформляете безразрывное грндепо на 5 лет,а "мысль" его в духе:если будет солнце светить,то скорее всего осадков не будет,а если затянет тучами,то всё может быть,а в январе может даже снег идти :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10066
З нами з: 30.12.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1823 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:28

  сірий написав:А что так тихо ,ВСЕ НА ОТКУПЕ :D


Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ...
Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля)
Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ.
Россия , единственная , которая не выставляет условий ,забирайте после 20 ....ВСЕ
....гривны нужно , "мама не горюй ",какой там откуп...
холява
2
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1699 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:45

  холява написав:
  сірий написав:А что так тихо ,ВСЕ НА ОТКУПЕ :D


Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ...
Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля)
Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ.
Россия , единственная , которая не выставляет условий ,забирайте после 20 ....ВСЕ
....гривны нужно , "мама не горюй ",какой там откуп...

Шановний Холява, поясніть будь ласка, ви що їм всім платите в гривні? Чи ви акумулюєте гривню щоб купити євро та розрахуватись і тому ваша гривня не створює тиск на курс долара в нашій Неньці?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
Аватар користувача
 
Повідомлень: 466
З нами з: 23.01.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:53

Какая то грустная стабильность на МБ (не вашим и не нашим).Дайте ему кто-нибудь пинка,пускай катится. :mrgreen:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 211212213214215>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, vbankov і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1418, 1419, 1420
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14193 1633805
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 11:21
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1391387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 260980
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.