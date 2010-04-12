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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 212213214215>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 158
1. Від 15 до 20%
25%
40
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
6%
9
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
8%
12
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
86
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:53

Запорожье повы 28,00-28,10
вчера 28,05-28,13
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:05

  somilitark написав:
  rasmus написав:
Мысль все равно трезвая, пусть будет в загашничке.

Трезвая так трезвая,я надеюсь вы не оформляете безразрывное грндепо на 5 лет,а "мысль" его в духе:если будет солнце светить,то скорее всего осадков не будет,а если затянет тучами,то всё может быть,а в январе может даже снег идти :lol:


хорошо, тогда просто мысль про то что есть ДОЛГ.
Который и жить мешает и развиваться полноценно.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:10

  rasmus написав:хорошо, тогда просто мысль про то что есть ДОЛГ.
Который и жить мешает и развиваться полноценно.

Скажіть це жителям США чи будь якої іншої розвиненої країни :-)
Є Борг хороший, а є Борг поганий. Так от визначення якості боргу роблять не по його наявності, а по тому як у куди використали кошти цього боргу. Але це тема в якій можна "втонути".
Без змін 27,85/27,99
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:12

  strategbob написав:
  холява написав:
  сірий написав:А что так тихо ,ВСЕ НА ОТКУПЕ :D


Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ...
Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля)
Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ.
Россия , единственная , которая не выставляет условий ,забирайте после 20 ....ВСЕ
....гривны нужно , "мама не горюй ",какой там откуп...

Шановний Холява, поясніть будь ласка, ви що їм всім платите в гривні? Чи ви акумулюєте гривню щоб купити євро та розрахуватись і тому ваша гривня не створює тиск на курс долара в нашій Неньці?


Первое ,аккумулировать гривну ,найти транспорт , чтобы не дорого была перевозка , потом только платеж.
Валюту покупаю на межбанке (через банк).
Плачу в долларе и рубле.
Я не думаю , что именно я влияю на платежи .
Но таких ,как я очень много.
Суммарно , наверняка влияют.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:14

  zzzzzz написав:04.01 47792,6
08.01 38793,1
09.01 34922,7
10.01 30303,5
11.01 51617,1
14.01 54168,2


Кор счета подросли



Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли. Интересно когда НДС начнут нормально лить, в пятницу слезы были 0,059 млрд

За прошлую неделю НБУ во вторник продал - 30 , в пятницу купил - 11 млн. Сачковал НБУ, не хотел активно торговать)
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 14 січ, 2019 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:17

Re: Валютный рынок в контексте

В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:20

  strategbob написав:
  rasmus написав:хорошо, тогда просто мысль про то что есть ДОЛГ.
Который и жить мешает и развиваться полноценно.

Скажіть це жителям США чи будь якої іншої розвиненої країни :-)
Є Борг хороший, а є Борг поганий. Так от визначення якості боргу роблять не по його наявності, а по тому як у куди використали кошти цього боргу. Але це тема в якій можна "втонути".
Без змін 27,85/27,99


Навіщо мені США? Я про Україну, там де зараз.
Їх краіна ж не стоїть з протягнутою рукою.
Порівнювати і не треба.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:20

  hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )

:-)) :lol: :shock:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте

zzzzzz написав:А что Охрименко пишет, что то давно не было его великих цитат.


Сейчас Охрименко больше говорит, чем пишет, завсегдатай разных ток－шоу на центральных российских и украинских каналах, жизнь у него налаживается.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:27

Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре 2018 года снизился на 1,7% в месячном выражении и на 3,3% — в годовом, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 1,5% к октябрю и на 2,3% в годовом исчислении.

В ЕС промышленное производство в ноябре в месячном выражении опустилось на 1,3%, в годовом — на 2,2%.


РЕКОРД ЗА 5 лет !!!

Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 14 січ, 2019 14:33, всього редагувалось 3 разів.
Живите своим умом!
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