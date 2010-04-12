rasmus написав: Мысль все равно трезвая, пусть будет в загашничке.
Трезвая так трезвая,я надеюсь вы не оформляете безразрывное грндепо на 5 лет,а "мысль" его в духе:если будет солнце светить,то скорее всего осадков не будет,а если затянет тучами,то всё может быть,а в январе может даже снег идти
хорошо, тогда просто мысль про то что есть ДОЛГ. Который и жить мешает и развиваться полноценно.
rasmus написав:хорошо, тогда просто мысль про то что есть ДОЛГ. Который и жить мешает и развиваться полноценно.
Скажіть це жителям США чи будь якої іншої розвиненої країни Є Борг хороший, а є Борг поганий. Так от визначення якості боргу роблять не по його наявності, а по тому як у куди використали кошти цього боргу. Але це тема в якій можна "втонути". Без змін 27,85/27,99
Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ... Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля) Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ. Россия , единственная , которая не выставляет условий ,забирайте после 20 ....ВСЕ ....гривны нужно , "мама не горюй ",какой там откуп...
Шановний Холява, поясніть будь ласка, ви що їм всім платите в гривні? Чи ви акумулюєте гривню щоб купити євро та розрахуватись і тому ваша гривня не створює тиск на курс долара в нашій Неньці?
Первое ,аккумулировать гривну ,найти транспорт , чтобы не дорого была перевозка , потом только платеж. Валюту покупаю на межбанке (через банк). Плачу в долларе и рубле. Я не думаю , что именно я влияю на платежи . Но таких ,как я очень много. Суммарно , наверняка влияют.
rasmus написав:хорошо, тогда просто мысль про то что есть ДОЛГ. Который и жить мешает и развиваться полноценно.
Скажіть це жителям США чи будь якої іншої розвиненої країни Є Борг хороший, а є Борг поганий. Так от визначення якості боргу роблять не по його наявності, а по тому як у куди використали кошти цього боргу. Але це тема в якій можна "втонути". Без змін 27,85/27,99
Навіщо мені США? Я про Україну, там де зараз. Їх краіна ж не стоїть з протягнутою рукою. Порівнювати і не треба.