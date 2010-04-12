|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:28
hamster bear написав:
В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Звучит как приговор.
Или завещание
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6971
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4575 раз.
- Подякували: 1664 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:30
Вкладчик1234 написав: hamster bear написав:
В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )
Звучит как приговор.
Или завещание
Не успел все сделать в прошлый четверг ) Отписался для истории.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
-
hamster bear
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14193
|1633805
|
|
|6526
|1391386
|
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
|
|159
|260980
|
|