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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 213214215216217>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 1.6 5 5
1. меньше 27
40%
2
2. 27 - 28.50
60%
3
3. 28.50 - 30
0
0
4. 30-35
0
0
5. больше 35
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:28

  hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )

Звучит как приговор.
Или завещание :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:30

  Вкладчик1234 написав:
  hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )

Звучит как приговор.
Или завещание :)


Не успел все сделать в прошлый четверг ) Отписался для истории.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли.

Счета вернулись к уровням, которые были до череды праздников. Ничего экстраординарного. Просто выходим из длительного запоя :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:42

  zzzzzz написав:
Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре 2018 года снизился на 1,7% в месячном выражении и на 3,3% — в годовом, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 1,5% к октябрю и на 2,3% в годовом исчислении.

В ЕС промышленное производство в ноябре в месячном выражении опустилось на 1,3%, в годовом — на 2,2%.


РЕКОРД ЗА 5 лет !!!
Наибольший рост промпроизводства в месячном выражении зафиксирован в Эстонии (+4,5%), Греции (+3,1%) и на Мальте (+2,6%). Самое сильное снижение показателя в отчетном месяце отмечено в Ирландии (-7,5%), Португалии (-2,5%), а также в Германии и Литве (-1,9% для каждой).

Зображення

Новина вийшла кілька хвилин тому? Бо Єврик різко вниз. Ще одне підтвердження що ми на порозі великого шухеру. Купляємо золото та акумулюємо доларову ліквідність.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:44

  strategbob написав:Новина вийшла кілька хвилин тому? Бо Єврик різко вниз. Ще одне підтвердження що ми на порозі великого шухеру. Купляємо золото та акумулюємо доларову ліквідність.


Данные в 12:00 по Киеву вышли
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:46

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли.

Счета вернулись к уровням, которые были до череды праздников. Ничего экстраординарного. Просто выходим из длительного запоя :)


Главное что-бы экспортная выручка вышла из запоя ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:01

Re: Валютный рынок в контексте

перейти в бумагу-это перейти в гривас?а зачем по 28.02 если будет еще 28.50 на прием?
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:02

  zzzzzz написав:
За прошлую неделю НБУ во вторник продал - 30 , в пятницу купил - 11 млн. Сачковал НБУ, не хотел активно торговать)


На прошлой неделе НБУ продавал во вторник и среду, т.е. два дня, по 15 млн. примерно.
А разве уже официально объявили, вроде на сайте еще старые данные (и в файле тоже)?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:04

Re: Валютный рынок в контексте

там межбанк вроде пошел вверх на 28.08, может ростом закрыться
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:05

  холява написав:
  холява написав:Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ...
Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля)
Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ...

Валюту покупаю на межбанке (через банк).
Плачу в долларе и рубле.
Я не думаю , что именно я влияю на платежи

Позвольте спросить - почему не в евро ?
морда
 
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