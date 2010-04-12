Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре 2018 года снизился на 1,7% в месячном выражении и на 3,3% — в годовом, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 1,5% к октябрю и на 2,3% в годовом исчислении.
В ЕС промышленное производство в ноябре в месячном выражении опустилось на 1,3%, в годовом — на 2,2%.
РЕКОРД ЗА 5 лет !!! Наибольший рост промпроизводства в месячном выражении зафиксирован в Эстонии (+4,5%), Греции (+3,1%) и на Мальте (+2,6%). Самое сильное снижение показателя в отчетном месяце отмечено в Ирландии (-7,5%), Португалии (-2,5%), а также в Германии и Литве (-1,9% для каждой).
Новина вийшла кілька хвилин тому? Бо Єврик різко вниз. Ще одне підтвердження що ми на порозі великого шухеру. Купляємо золото та акумулюємо доларову ліквідність.
холява написав:Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ... Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля) Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ...
Валюту покупаю на межбанке (через банк). Плачу в долларе и рубле. Я не думаю , что именно я влияю на платежи