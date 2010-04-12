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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:06
я бы не был таким позитивно настроенным , в январе - феврале еще может ожидать виток девала до 29, может не дотянут, но 28.80 реально на себя. почему вы радуетесь слил котлеты по 28.02-28.30, когда я лично буду ждать 29. с сомилитарком крайне не согласен.
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aleksvan2020
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:06
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли.
Счета вернулись к уровням, которые были до череды праздников. Ничего экстраординарного. Просто выходим из длительного запоя
К тому же 50 ярдов заморозили на депосертификатах в пятницу.
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Искатель
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:07
zzzzzz написав: Сибарит написав: zzzzzz написав:
Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли.
Счета вернулись к уровням, которые были до череды праздников. Ничего экстраординарного. Просто выходим из длительного запоя
Главное что-бы экспортная выручка вышла из запоя ))
это ещё не так быстро.....
но импорт мы ускоряем - надо ж "простойный" декабрь компенсировать объёмами
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Vitalych-new
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:08
морда написав: холява написав: холява написав:
Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ...Польша
попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля)Чехия
, дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ...
Валюту покупаю на межбанке (через банк).Плачу в долларе
и рубле.
Я не думаю , что именно я влияю на платежи
Позвольте спросить - почему не в евро ?
В чем контракт заключили , в том и плачу.
А вообще то , насколько я читаю форум , то евро на 1.2 упрямо лезет.
Зачем переплачивать за товар ?(или увеличивать его стоимость? )
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холява
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:12
aleksvan2020 написав:
перейти в бумагу-это перейти в гривас?а зачем по 28.02 если будет еще 28.50 на прием?
Когда-то еще будет и 35 безусловно. Заход в гривну - лишь часть моих решений. Буду гривну размещать. Если в прошлом году слился практически на январском пике, сейчас нет. Бывает.
Вы на когда 28,5 планируете? отвечаете? ))
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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hamster bear
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:13
Искатель написав:
На прошлой неделе НБУ продавал во вторник и среду, т.е. два дня, по 15 млн. примерно.
А разве уже официально объявили, вроде на сайте еще старые данные (и в файле тоже)?
Есть анализ ликвидности. Там отражается и влияние интервенций на ликвидность.
Во вторник продал на 842 млн.грн.
В пятницу купил на 313.
В среду и четверг на рынок не выходил.
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Сибарит
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:17
aleksvan2020 написав:
я бы не был таким позитивно настроенным , в январе - феврале еще может ожидать виток девала до 29, может не дотянут, но 28.80 реально на себя
. почему вы радуетесь слил котлеты по 28.02-28.30, когда я лично буду ждать 29
. с сомилитарком крайне не согласен.
Главное - верить.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
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Captain Obvious
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:18
январь-февраль 28.50 на прием это как 2 пальца об асфальт, в крайняке есть запас апрель-май, но туда еще раз сходим. по 28.50 планирую выйти 3 пачками.
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aleksvan2020
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:24
hamster bear написав: aleksvan2020 написав:
перейти в бумагу-это перейти в гривас?а зачем по 28.02 если будет еще 28.50 на прием?
Когда-то еще будет и 35 безусловно. Заход в гривну - лишь часть моих решений. Буду гривну размещать. Если в прошлом году слился практически на январском пике, сейчас нет. Бывает.
Вы на когда 28,5 планируете? отвечаете? ))
та хоть послезавтра - кажется на 15е намечался очередной проход кораблей через пролив, со всеми вытекающими..., забыли?
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edvardd
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:24
aleksvan2020 написав:
почему вы радуетесь слил котлеты по 28.02-28.30, когда я лично буду ждать 29. с сомилитарком крайне не согласен.
Минулого тижня багато, хто очікував хоч якогось росту курсу для здачі, вирішили фіксувати прибуток. Як буде далі - задача з величезною к-тю невідомих. Може бути і ріст. Інша справа, що якщо довго чекати зростання на пару коп., то і сенсу в цьому нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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