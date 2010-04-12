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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 214215216217>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 1.6 5 5
1. меньше 27
40%
2
2. 27 - 28.50
60%
3
3. 28.50 - 30
0
0
4. 30-35
0
0
5. больше 35
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:06

Re: Валютный рынок в контексте

я бы не был таким позитивно настроенным , в январе - феврале еще может ожидать виток девала до 29, может не дотянут, но 28.80 реально на себя. почему вы радуетесь слил котлеты по 28.02-28.30, когда я лично буду ждать 29. с сомилитарком крайне не согласен.
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:06

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли.

Счета вернулись к уровням, которые были до череды праздников. Ничего экстраординарного. Просто выходим из длительного запоя :)

К тому же 50 ярдов заморозили на депосертификатах в пятницу.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:07

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Это к вопросу почему стоим на месте, кор.счета выросли.

Счета вернулись к уровням, которые были до череды праздников. Ничего экстраординарного. Просто выходим из длительного запоя :)


Главное что-бы экспортная выручка вышла из запоя ))


это ещё не так быстро..... 8)
но импорт мы ускоряем - надо ж "простойный" декабрь компенсировать объёмами
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:08

  морда написав:
  холява написав:
  холява написав:Ну , не знаю кто на откупе , а про себя, скажу так ...
Польша попросила забрать товар как можно быстрей (хотя вывоз в первых числах февраля)
Чехия , дает 1,5 процента скидки , если в этом месяце заберем заказ...

Валюту покупаю на межбанке (через банк).
Плачу в долларе и рубле.
Я не думаю , что именно я влияю на платежи

Позвольте спросить - почему не в евро ?


В чем контракт заключили , в том и плачу.
А вообще то , насколько я читаю форум , то евро на 1.2 упрямо лезет.
Зачем переплачивать за товар ?(или увеличивать его стоимость? )
холява
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:12

  aleksvan2020 написав:перейти в бумагу-это перейти в гривас?а зачем по 28.02 если будет еще 28.50 на прием?


Когда-то еще будет и 35 безусловно. Заход в гривну - лишь часть моих решений. Буду гривну размещать. Если в прошлом году слился практически на январском пике, сейчас нет. Бывает.

Вы на когда 28,5 планируете? отвечаете? ))
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:13

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:На прошлой неделе НБУ продавал во вторник и среду, т.е. два дня, по 15 млн. примерно.
А разве уже официально объявили, вроде на сайте еще старые данные (и в файле тоже)?

Есть анализ ликвидности. Там отражается и влияние интервенций на ликвидность.
Во вторник продал на 842 млн.грн.
В пятницу купил на 313.
В среду и четверг на рынок не выходил.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:17

  aleksvan2020 написав:я бы не был таким позитивно настроенным , в январе - феврале еще может ожидать виток девала до 29, может не дотянут, но 28.80 реально на себя. почему вы радуетесь слил котлеты по 28.02-28.30, когда я лично буду ждать 29. с сомилитарком крайне не согласен.


Главное - верить.
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Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:18

Re: Валютный рынок в контексте

январь-февраль 28.50 на прием это как 2 пальца об асфальт, в крайняке есть запас апрель-май, но туда еще раз сходим. по 28.50 планирую выйти 3 пачками.
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:24

  hamster bear написав:
  aleksvan2020 написав:перейти в бумагу-это перейти в гривас?а зачем по 28.02 если будет еще 28.50 на прием?


Когда-то еще будет и 35 безусловно. Заход в гривну - лишь часть моих решений. Буду гривну размещать. Если в прошлом году слился практически на январском пике, сейчас нет. Бывает.

Вы на когда 28,5 планируете? отвечаете? ))

та хоть послезавтра - кажется на 15е намечался очередной проход кораблей через пролив, со всеми вытекающими..., забыли?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:24

Re: Валютный рынок в контексте

  aleksvan2020 написав:почему вы радуетесь слил котлеты по 28.02-28.30, когда я лично буду ждать 29. с сомилитарком крайне не согласен.


Минулого тижня багато, хто очікував хоч якогось росту курсу для здачі, вирішили фіксувати прибуток. Як буде далі - задача з величезною к-тю невідомих. Може бути і ріст. Інша справа, що якщо довго чекати зростання на пару коп., то і сенсу в цьому нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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