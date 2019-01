Додано: Пон 14 січ, 2019 15:12

aleksvan2020 написав: перейти в бумагу-это перейти в гривас?а зачем по 28.02 если будет еще 28.50 на прием? перейти в бумагу-это перейти в гривас?а зачем по 28.02 если будет еще 28.50 на прием?



Когда-то еще будет и 35 безусловно. Заход в гривну - лишь часть моих решений. Буду гривну размещать. Если в прошлом году слился практически на январском пике, сейчас нет. Бывает.



Вы на когда 28,5 планируете? отвечаете? ))

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.